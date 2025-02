Rougier: la salida de Auzmendi del Motagua y habla de la Selección de Honduras, ¿asistirá al partido de Messi?

CONFERENCIA DE PRENSA

La falta de continuidad con Motagua y la titularidad de Marlon Licona

Respecto a eso no es algo que me preocupa, sino que me ocupa. Tengo que trabajar para poder ganarme los minutos, poder estar al 100% cuando el profesor lo decida. Con el tema de Marlon es un futbolista que viene haciendo bien las cosas, son momentos, no es algo de un jugador, es algo grupal.

¿Le frustra el hecho de no jugar?

No es frustración llamarlo, pero tengo que estar tranquilo, no puedo ponerme a pensar en el futuro. A veces uno piensa que la mente divaga, a veces no pensamos en el presente, no es fácil por momentos, he aprendido a llevar el día a día. Cuando uno por ahí se va en el futuro o va para atrás, no es fácil estar con recuerdos, hay que aprender y estar en la parte mental, que no nos llegue a lugares inciertos, espero hacerlo bien como lo he hecho en los momentos que me ha tocado hacerlo, es de no desesperarme.

Eventual titularidad ante Lobos UPNFM, ¿está preparado para ser titular?

No sé podrá así, trabajo para poder ganarme la titularidad. Últimamente lo he intentando en otro lugar, ya días trabajo mucho, ayudo a mis compañeros, hago mis aportes tácticos a diferentes compañeros. En el caso de Giancarlo Sacaza, siempre tengo algo cercano por lo que tiene que mejorar, siempre adelante con el equipo.