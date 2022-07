Keosseián confirma que pondrá fin a su carrera, aclara a qué puede aspirar Marathón y manda un mensaje a la afición

Manuel Keosseián, entrenador de Marathón, habló en una entrevista en DIEZ TV de la actualidad de su equipo y de lo que se viene en el torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional.

El uruguayo ha confirmado que está en su última etapa como entrenador profesional y destacó que se siente muy querido en San Pedro Sula.

Con 68 años de edad, Keosseián está listo para el retiro, tal como lo ha confirmado. A los 16 años inició jugando fútbol como profesional en Primera División de Uruguay, por lo que ha tenido una trayectoria de 52 años en el fútbol.

Ver: FIFA FORWARD, Fenafuth y alcaldía de San Pedro Sula, firman convenio que llevará a la construcción del Estadio Sergio Amaya

Desde 1985 comenzó su carrera como entrenador y afirma que no hay mejor manera de despedirse que trabajando con Marathón, un club especial en su vida.

“Yo me siento parte de Marathón, a mí siempre me han tratado con mucho cariño, más allá de que como todo entrenador uno tiene sus polémicas, pero siempre me han tratado bien, más que nada, digo en lo cotidiano, en lo diario, cuando uno se encuentra gente en la calle, en el café o en el supermercado, siempre ha sido con mucho respeto y mucho cariño, verdaderamente me siento muy cómodo, me gusta como es el hondureño, me gusta el trato, la persona de bien, la humildad que tienen...”, destacó Keosseián.

“Ahora estoy feliz de estar en Marathón, como se lo he comentado a los muchachos, quizás esta sea mi última o penúltima temporada, uno nunca dice la última, pero sí, quizás sea ya la despedida, puede ser la última etapa y lo quiero hacer con el profesionalismo de siempre, con el cariño de siempre hacia la institución y tratando con la gente que trabajamos, de hacer un buen torneo, un buen equipo y como siempre la exigencia del equipo: pelear por el título”, reveló el DT uruguayo.