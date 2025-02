El brasileño Marcelo le puso punto y final a su carrera como futbolista que lo llevó a ganar todo con el Real Madrid y en sus últimos meses no encontró un club.

Tras su decisión de colgar los botines, el nombre de Marcelo no se olvida para un futbolista hondureño en especial: Mario Martínez, actual jugador del Génesis FC .

Precisamente el primer gol del partido lo anotó Mario Martínez y con un derechazo. En este partido no se olvida la expulsión de Wilmer Crisanto, Neymar anotó el gol del triunfo y Roger el Chino Espinoza fue aplaudido tras la expulsión.

El partidazo de Mario Martínez lo llevó a tener una inolvidable anécdota con Marcelo, literalmente una gran estrella por esos días con el Real Madrid.

LA ANÉCDOTA DE MARIO MARTÍNEZ CON MARCELO EN 2012

“En pleno partido hablamos de la oportunidad de cambiar (camisas), camino al camerino yo iba adelante y él iba gritando ‘Martínez, Martínez’. Entonces Maynor Figueroa me paró, pensé que era un compañero, me dijo que la cambiáramos. Es un gran jugador, a quién no le gustaría tener su camisa”, le contó a DIEZ en 2012.