Liga Nacional de Honduras confirma hora y sedes de los partidos de la jornada 17° del Apertura-2022

Se llegó al epílogo de las vueltas regulares. Los clubes ya están haciendo cuentas cuántos puntos necesitan para acceder a semifinales, algunos, y otros para ingresar vía repechaje.

Aunque hay tres equipos ya eliminados de toda posibilidad de jugar liguilla como Real Sociedad, Honduras Progreso y UPN, que lo único que les queda es tratar de sumar una buena cantidad de los únicos seis puntos que están en disputa.

No obstante de la séptima posición a la primera no hay nada seguro, ni los dos clasificados directos a las semifinales aunque hay clubes que sí mantienen una ventaja considerable.

La jornada 17° del campeonato hondureño arrancará en el Rubén Deras de Choloma cuando el Real España juegue frente al sorprendente Olancho FC. El mismo día hay dos juegos más.

A las 7:15 de la noche en El Progreso llega el flamante campeón de Liga Concacaf, Olimpia, para medirse al Honduras en el Humberto Micheletti. A las 7:30 la jornada sabatina se cierra en La Ceiba con el eléctrico clásico entre Vida y Victoria.

El domingo se reanuda en Comayagua cuando el alicaído Motagua ponga a prueba a un Real Sociedad que es peligroso porque no tiene nada que jugarse al ser el peor equipo del certamen. Eso a las 4:30 de la tarde.

El mismo domingo a las 5:00 de la tarde en el Emilio Agasse de Choluteca los lobos de la UPN serán locales contra el Marathón, que buscará dar un zarpazo a los primeros lugares del repechaje.

- Partidos de la jornada 17 -

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

Choloma: Real España vs. Olancho FC, 6:00 pm

El Progreso: Honduras Progreso vs. Olimpia, 7:15 pm

La Ceiba: Vida vs. Victoria, 7:30 pm

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

Comayagua: Motagua, Real Sociedad, 4:30 pm

Choluteca: UPN vs. Marathón, 5:00 pm