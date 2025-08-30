Lavallén se cobró venganza y Marathón le arranca largo invicto al Olimpia tras derrotarlo en el Olímpico

<b>(2) - MARATHÓN - </b>César Samudio; Jose Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Iván Anderson; Francisco Martínez, Isaac Castillo (Jonathan Bueso, 88'), Braian Farioli, Damin Ramírez (César Sevilla, 88'); Nicolas Messitini y Cristian Sacaza (Kenny Bodden, 69').<br /><br />DT: Pablo Lavallén (ARG)<br /><br />Goles: Cristian Sacaza 1', Damin Ramírez 56'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Iván Anderson, Javier Rivera, Nicolás Messiniti.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<b>(0) OLIMPIA - </b>Andrés Salazar; Kevin Güity, Emmanuel Hernández, Facundo Queiroz (Didier Paguada, 75'), Carlos Sánchez (Elison Rivas, 66'); Jamir Maldonado (Agustín Mulet, 46'), Marcos Montiel, Maynor Arzú (Edwin Solano, 66'), Kevin López; Dereck Moncada (Jerry Bengtson, 66') y Yustin Arboleda.<br /><br />DT: Eduardo Espinel (URU)<br /><br />Goles: No hubo.<br /><br />Tarjetas amarillas: Jamir Maldonado, Emmanuel Hernández, Marcos Montiel, Facundo Queiroz, Yustin Arboleda, Edwin Solano.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Olímpico, San Pedro Sula<br /><br />Árbitro: Armando Castro