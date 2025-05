Michaell Chirinos avisa: “El Nacional es nuestra casa y hay que hacerla respetar como siempre”

Partido de vuelta ante Real España

Estoy muy contento por haber conseguido un gran resultado allá en San Pedro Sula, sabíamos que iba a ser difícil, con un rival que tiene grandes jugadores, tomamos esa pequeña ventaja en el primer partido, pero todavía no hemos ganado nada, nosotros como institución siempre queremos ganar los títulos, no los partidos, faltan 90 minutos que serán difíciles en Tegucigalpa, estamos concentrados.

Semestre complicado por las lesiones

Agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de jugar la final allá en San Pedro Sula, creo que me sorprendió porque no venía jugando mucho por las lesiones y decisiones del cuerpo técnico, el profe sabe que tengo varias finales en mi espalda, creo que los he jugado todos de titular si no me equivoco, y bueno es parte de eso, ayudar al equipo con mi experiencia.

Rendimiento

Todos sabemos lo que significa el España, tienen grandes jugadores, un cuerpo técnico que sabe mucho de títulos, nosotros trataremos de estar concentrados, no cometer errores. En lo personal, creo que mi rendimiento fue bueno, y más porque no venía jugando.