OFICIAL: El clásico Motagua vs Olimpia se jugará finalmente tras los actos vandálicos suscitados afuera del estadio

"La decisión de no pitar el partido es irrevocable. El carro de Saíd Martínez está destruido y no está en condiciones para salir a impartir justicia. No se juega, la decisión se tomó en conjunto y no se dirigirá, no vamos a salir a pitar", comentó el árbitro asistente <b>Cristhian Ramírez</b> a la radio HRN minutos antes.La organización del partido dispuso de 600 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el clásico hondureño, pero no pudieron controlar la avalancha de piedras que lanzaban los vándalos, además de evitar que detonaran las armas de fuego.En un inicio la decisión de no jugar el clásico era la cuarteta arbitral y también consejos de la Policía Nacional, pero los directivos se pusieron de acuerdo y luego de los refuerzos de seguridad llegados al estadio y tener ya toda el área controlada por parte de la Policía, el encuentro se va a llevar a cabo.