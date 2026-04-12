OFICIAL: El clásico Motagua vs Olimpia se jugará finalmente tras los actos vandálicos suscitados afuera del estadio

¡Sí hay clásico! Lo que parecía en la previa una fiesta del fútbol como se venía dando en los últimos años, hoy volvió a lo que era antes: actos de vandalismo horas previas al clásico entre Motagua y Olimpia en el Nacional de Tegucigalpa.

Todo eso desencadenó al menos 10 heridos de bala producto de la balacera que se formó en las afueras del recinto deportivo, hasta un efectivo de la Policía Nacional fue herido por un proyectil que hirió su cabeza.

Ante todo esto que se suscitó por los inadaptados social, en un principio se había tomado la determinación que el juego, valedero por la Jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, se suspendiera. No obstante, al final la Primera División decidió que a las 6:00 de la tarde se jugará.

De forma preliminar se informó que hay 7 heridos tras la balacera, algunos remitidos al Hospital Escuela de la capital Tegucigalpa. Además de los múltiples autos dañados en las cercanías del recinto.