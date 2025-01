Orinson Amaya, presidente de Marathón, y la contundente decisión que han tomado con Rubilio Castillo

Siempre sobre Rubilio, Orinson cree que el delantero terminará renovando su contrato con Motagua.

“Si Rubilio no te acepta una oferta de esas (que le ofrecieron) es porque no quería venir. Motagua es el equipo de sus amores. Si mañana él dice quiero ir, ya no podemos, hasta hoy tenía con nosotros, ya no podemos más. Creo que jugará con Motagua”, afirmó.