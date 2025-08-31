Lavallén revela las claves para derrotar a Olimpia; se rinde ante Sacaza y Damín: "Fue el mejor partido que hemos jugado"

Otro punto central para quitarle el invicto a <b>Olimpia</b>, <b>Lavallén </b>reveló que fue el funcionamiento colectivo del equipo, fruto del trabajo y no de la emotividad del clásico. “Hoy ves un equipo que en el segundo gol fueron 15 pases. Eso no se consigue con emoción, eso se consigue con trabajo, con funcionamiento, con jugadores inteligentes”, recalcó.El entrenador verdolaga también resaltó el papel de jugadores como <b>Cristian Sacaza </b>y <b>Damín Ramírez</b>, quienes respondieron con goles ante la ausencia de referentes como <b>Alexy Vega</b>. “Muy contento por él (Sacaza). Muy contento por Damín Ramírez; que tengan la posibilidad de anotar y sentirse importantes en ese rubro”, culminó Lavallén.