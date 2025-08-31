Lavallén revela las claves para derrotar a Olimpia; se rinde ante Sacaza y Damín: "Fue el mejor partido que hemos jugado"

¿Qué análisis le deja este partido?



Creo que el análisis es muy positivo. Se hizo un muy buen partido contra un muy buen rival que venía puntero, venía invicto. No había perdido, había ganado cuatro partidos y empatado dos. Y creo que el equipo de entrada ya salió con esa ambición de querer ser protagonista. Gracias a Dios encontramos el gol a los 50 segundos del partido. Y eso creo que quizás condicionó un poco el resto del juego. Pero en líneas generales fue creo que el mejor partido que hemos jugado por el rival. Por la condición en la cual nosotros teníamos que ganar este partido, en condición de local, para mantener nuestra marca de tres jugados en casa, tres ganados y alcanzar la punta del torneo. Así que cerró todo y fue un gran trabajo de los futbolistas.

¿Qué pasa con Kalushita, que no le da oportunidad en los clásicos y hoy jugó Chelito Martínez en su lugar?



Son partidos, son rivales y nosotros vamos a necesitar de todos los futbolistas. Hoy le tocó al Chelito. Sabíamos que si el rival veía nuestra salida, seguramente iban a poner un jugador a tratar de impedir, en el caso de Farioli, que venía jugando ahí, gobernante central. Decidimos ponerlo un poquito más adelante y el Chelito lo hizo muy bien y seguramente debe estar muy contento él con su rendimiento, nosotros también. Sabemos que en estos partidos que son picantes y difíciles podemos contar con él. Así que seguramente son jugadores que con sus rendimientos van a ir ganando minutos. Después del parate, veremos cómo vamos a afrontar el próximo partido y veremos qué vamos a poner, pero yo personalmente me quedé muy conforme con el rendimiento del Chelo y sé que cuento con un jugador que, sobre todo en estos partidos difíciles, está a la altura.

Quisiera hacer hincapié en la actuación de Cristian Sacaza. Un jugador que hoy levanta la mano ante la convocatoria de Alexi Vega. ¿Qué importancia tiene el partido que hoy hace Cristian Sacaza?



Muchísima. Era uno de los futbolistas que nosotros vemos todos los días. Desde nuestra llegada vemos cómo se esfuerza, vemos cómo intenta mejorar. Había tenido algunas oportunidades de arrancar desde el inicio, otras entrando de la banca y no se le estaba dando el gol. Así que muy contento por él. Muy contento por Damín Ramírez, que es un jugador que llega mucho al área rival y a veces no se le abría el arco. Tuvo varias situaciones en varios partidos y hoy en un partido tan importante como este, que haga un gol Cristian Sacaza y otro Damín Ramírez, la verdad que es una felicidad extra, porque nosotros, al conocerlos y saber cómo entrenan ellos, cómo colaboran con el funcionamiento del equipo, que ellos también tengan la posibilidad de anotar y sentirse importantes en ese rubro es muy bueno. Y para nosotros, saber que cuando no esté Alexy, tenemos jugadores que pueden también llegar al área y hacer daño.

La defensa muy bien, es lo que se ha venido trabajando mucho Marathón en este torneo y han hecho una excelente labor. ¿Qué pasa con Kalushita, que no le da oportunidad en los clásicos?



Kalusha ha jugado contra Motagua de entrada. Lógicamente hay partidos en donde la experiencia del rival hace que necesites a veces jugadores con más minutos, más rodaje, más partidos en primera división. Kalusha es una gran apuesta que tenemos nosotros y es el jugador que hemos encontrado para que nos sume los minutos que nos exige el torneo. Así que seguramente los va a sumar y va a pasar esos minutos que nos exige el reglamento. No porque nos lo exija el reglamento, sino porque se lo ganó él. Se lo ganó con sus actuaciones, pero hoy sin duda era un partido en donde necesitábamos la experiencia más de (Isaac) Castillo de un lado y lo picante y la velocidad de Sacasa. Y referente a la defensa, estamos muy contentos con Henry, con Javier Rivera. Me parece que se han asentado muy bien. Lo de (Pajarito) Aguilera también es excelente. Lo de (Iván) Anderson también fue muy bueno hoy. Hoy fue muy parejo el rendimiento del equipo. En defensa, el comportamiento fue casi perfecto o perfecto, porque prácticamente no hubo situaciones que se hayan generado, más allá de un lateral largo o una pelota aérea. En el segundo tiempo una de Solano que nos agarraron por ahí un poquito mal parado, pero fue por eso casi perfecta. Lo que más me llena de alegría es ver cómo los jugadores de a poco van interpretando lo que queremos nosotros, cómo cuando el rival hace cambios, nosotros cambiamos de sistema sin hacer cambios. Y Castillo juega, por ejemplo, de extremo derecho. Después juega de carrilero izquierdo y después juega de media punta atrás del 9. Entonces cuando tenés jugadores inteligentes, y yo tengo muchos en el equipo, podés hacer ese tipo de cambios y ellos se sienten cómodos y el equipo fluye.

¿Esa emotividad que tiene el equipo se basa sobre el centenario, sobre el ejercicio que ha trabajado, o enfrentar a Olimpia es una emotividad mucho más?



No, nosotros trabajamos para jugar bien al fútbol, para tratar de ganar los partidos, para tener la pelota, para que el rival no la tenga, para manejar los tiempos cuando nosotros queramos atacar o cuando no queramos atacar y que la pelota circule, que corra el rival. El que esté enfrente, hoy tocó que sea Olimpia. En su momento tocó Juticalpa, en su momento tocó España. Para nosotros el que esté enfrente es igual, seguramente lo vamos a respetar, porque tiene sus armas y cuando ellos tengan la pelota, tendremos que preocuparnos nosotros por cómo contrarrestarlos o defenderlos, pero yo no creo que sea emoción, es trabajo. Hoy ves un equipo que, no lo vi todavía, pero creo que el segundo gol fueron 15 pases. Se pasó la pelota por toda la cancha. Del lateral izquierdo al arquero, lateral derecho, cambio de frente. Hubo muchísimos pases. Bueno, eso no se consigue con emoción. Eso se consigue con trabajo, con funcionamiento, con jugadores inteligentes. Y creo que nosotros, como dije recién, tenemos muchos jugadores inteligentes y por eso están teniendo a estos chicos presentes.

A pesar de los dos empates recientes y enfrentarse a un Olimpia invicto, Marathón ganó el partido. ¿Qué opina sobre el rendimiento del equipo y el apoyo de la afición en el estadio?



Agradecer a la gente que nos acompañó. Como siempre digo, es importante este tipo de clásicos jugarlos con mucha gente, no solamente del local, sino del visitante también. Porque el fútbol necesita que el aficionado venga a la cancha, que aliente a sus jugadores, que aliente al equipo. Y creo que el equipo se ha mostrado muy bien a pesar de no haber ganado los últimos dos partidos. El día con Motagua fue casi un milagro no ganar. Erramos un penal. Creo que hasta el día de hoy había sido el partido que más me había gustado, porque fuimos de visitante a Tegucigalpa y todo el mundo nos decía que cuando pasábamos el lago de Yojoa, ya perdíamos 2 a 0, y bueno, no perdimos 2 a 0. Entonces, yo creo que hoy nos hemos convertido en un equipo respetable, que ha ganado una buena cantidad de partidos, igual que la de Olimpia, como para llegar a la punta. Seguramente tenemos que seguir dando pelea, tenemos que seguir mejorando, pero muchas veces los resultados, los empates o aún las derrotas, a mí no me mueven. A mí me mueve el funcionamiento del equipo. Aún con Real España, que nos tocó perder, me quedé conforme. No fue nuestro mejor partido, pero me quedé conforme con lo que el equipo intentó, lo que llevó a cabo. Con Motagua también. Y hoy, también, lógicamente hoy acompañé los resultados. Pero creo que es un proceso por el cual estamos transitando y los jugadores lo están entendiendo a la perfección.

¿Qué tanto le falta para conciliar esa forma de juego que él había en el Marathón? Después de esos 15 pases, del segundo gol, ¿volvemos a ver espectáculo poco a poco en los equipos? ¿Qué tanto aspira o a qué tan alto va a ir?



Eso dependerá de los futbolistas. Esta es la propuesta que tenemos. Intentamos plasmarla desde el partido 1. Hoy vamos en la fecha 7 y creo que en la mayoría de los partidos, quizás con España no tanto, quizás el otro día con Olancho no tanto, pero después la mayoría de los partidos se jugaron como nosotros queremos que se juegue y eso es mérito de los jugadores, que entienden cuál es el funcionamiento que queremos darle al equipo y que ellos lo puedan llevar adelante. Yo siento que los jugadores están cómodos con la forma y esto va a potenciarse conforme vaya pasando el tiempo. Yo no sé en qué nivel estamos, si hoy estamos al 40, al 50, al 60, al 70, porque para eso hay que ver cuál sería el 100 del equipo. Yo lo que veo es que todo lo que estamos construyendo o que hemos construido en estas 7 fechas es muy bueno. El equipo tiene un rasgo muy marcado de cómo le gusta jugar al fútbol, cómo le gusta ganar los partidos. Ha mantenido cuatro veces la valla invicta, cero gol en su arco y seguiremos mejorando y ojalá podamos lograr que todos los partidos se jueguen como nosotros queramos y podamos obtener la victoria.

En ese camino de la búsqueda del 100%, ¿qué va a trabajar en esta fecha? ¿Qué va a tener a los jugadores para poder continuar en ese sentido?



Seguir profundizando en el modelo que estamos trabajando. Seguramente tendrán un par de días los futbolistas para descansar porque venían algunos con algunas molestias. De hecho, salió Anderson con alguna molestia. Nos viene bárbaro el parate para recuperar a los futbolistas y después seguir profundizando. Defensivamente, el objetivo es mantener el cero en nuestro arco. Ofensivamente, es tratar de concretar la mayor cantidad de situaciones de peligro que tengamos frente a la portería del rival y lo estamos haciendo. Seguimos profundizando el formato del equipo. Tratar de tener buena posesión, buena marca, que el equipo trabaje en bloque, que no se parta, que jueguen todos juntitos para atacar, todos juntitos para defender. Todo ese tipo de rasgos que le quisimos dar nosotros desde el inicio al equipo.