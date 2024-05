Victoria toma forma: su presidente oficializa tres fichajes, anuncia barrida y Salomón Názar ¡se queda!

El CD Victoria fue uno de los tres equipos que se mantuvo emproblemado en la lucha por no descender a segunda división del fútbol hondureño.

El máximo jerarca nos reveló los tres primeros fichajes y las bajas confirmadas. Además mencionó que habrá siete refuerzos en total y oficializó la continuidad del profesor Salomón Názar.

--- CHARLA CON DIEZ ---

¿Cómo valora el Clausura? ”Gracias a Dios pudimos terminar un torneo diferente haciendo una cantidad de puntos que nos permitió mantenernos en Liga Nacional y, por ende, en la segunda vuelta obtuvimos cinco triunfos, un empate y dos perdidas, eso nos dio una mayor estabilidad. Como decía el profesor Názar, que conociendo el equipo, en la segunda vuelta íbamos a tener un mejor desempeño”.

¿Cómo vivieron la lucha por el descenso? “Sí, el tema es difícil, porque independientemente del comienzo del torneo, todos hacemos sacrificios para llevar jugadores con capacidad y no estar involucrados en este tipo de situaciones. Sin embargo, nos toco a nosotros estar en esta situación, no son cosas fáciles, pero la unidad de la junta directiva, de los jugadores, la afición, y un respaldo de Dios que no lo podemos dejar por fuera, eso nos dio esa estabilidad y poder continuar en primera división”.