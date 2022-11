Real España saca un triunfo valiosísimo y de paso frena racha de seis juegos consecutivos ganados por el Olancho FC

Sin dunda, nada fácil para Héctor Vargas y sus dirigidos, tomando en cuenta que reciben al equipo sensación, que bajo esa premisa de no creer en fantasmas, nadie les arrebata el sueño de aspirar con ser parte de las semifinales después de concretar una incuestionable racha de seis triunfos consecutivos.

Real España llegaba esta tarde-noche a la apertura de la juego 17 totalmente convencido de frenar al Olancho FC, que a partir de la segunda vuelta de este certamen, le perdió el respeto a cual equipo que se les atravesó por enfrente, pero hoy y ante La Máquina, no puedo más. Los Aurinegros ganaron 4 - 3 en el Rubén Deras de Choloma.

Mientras que Real España (25 puntos) no tiene mañana, los catedráticos están en la obligación de sumar seis en las restantes fechas de las vueltas regulares, si realmente quieren aspirar a ese tercer puesto, hasta hoy en manos de su rival de turno; lógicamente sin quitar de la ecuación al Vida, Victoria y Marathón (peleando otra plaza en repesca), y estos últimos el otro sampedrano a quienes tienen que visitar los pamperos en la fecha 18.

Toda esta propuesta sabatina, no podía ser mejor sin dejar de recordar que el Olimpia de Pedro Troglio, que desde ayer pernocta en la Costa Norte, llega con una enorme sonrisa a la Perla del Ulúa para sopesar sus capacidades contra el Honduras Progreso, su mejor cliente, equipo que por estos meses del 2022, no sabe qué se siente torear al León, al que desde hace 17 partidos no le ve una.

Y ya mañana, con un despampanante Carlos Miranda de Comayagua entre las novedades, Motagua, otro exiliado por falta de localía tras reparaciones al Nacional Chelato Uclés, recibe al sotanero Real Sociedad.De igual manera, la calurosa Choluteca presta su cueva a los Lobos de la UPNFM, que buscarán en el Emilio Williams Agasse obtener sus primeras tres unidades contra el Marathón de Manolo Keosseián en su citación número 20.