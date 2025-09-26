Liga Nacional

Sebastián Cardozo se rinde ante Mathías Vázquez, el posible cruce vs Olimpia y responde si hay presión por el invicto de Motagua

El defensor del Motagua enfatizó en el gran momento de Mathías Vázquez, palpita la vuelta ante Alajuelense y responde sobre la supuesta bronca con Luis Ortiz.

2025-09-26

Motagua viene con la moral a tope tras vencer 0-1 a la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Este resultado los tiene soñando con clasificar a semifinales y la Champions de Concacaf.

A esto se suma que Motagua será el club que tendrá descanso en la jornada de este fin de semana y con ello se enfocará al 100% en el conjunto manudo. Previo a este vital duelo, Sebastián Cardozo charló con la prensa deportiva y detalló que el boleto no está asegurado.

Respondió sobre el invicto que tienen con Javier López, el momentazo de Mathías Vázquez y la supuesta bronca fuera de contexto que tuvo con Luis Ortiz, portero del nido. ¿Qué dijo del posible cruce ante Olimpia?

CONFRENCIA DE PRENSA

¿Qué opinas del nivel de Mathías Vázquez y cómo visualizas el partido de revancha ante Alajuelense?
Siempre ha rendido, tanto de titular como de cambio. Bueno, esperemos que siga así, que siga evolucionando, es muy importante para el equipo. Con respecto al partido del martes, sabemos que va a ser dificilísimo, nos enfrentamos a un gran rival. La llave no está cerrada y tenemos que hacer un buen partido para cerrar en casa con la victoria. Mucho trabajo, se tiene que hacer énfasis en cuidar ese marco, dejarlo en cero y así poder conseguir la clasificación.

¿Es consciente de ese trabajo y de la responsabilidad que tiene el próximo martes, sobre todo en la zona baja?
Sí, obviamente sabemos que si dejamos el marco en cero estaremos en la otra fase. No va a ser fácil, es un trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa o el arquero. Es algo en conjunto, y hace varios partidos lo venimos logrando. Eso demuestra que el equipo está firme y convencido de lo que quiere. Esperamos que el martes podamos mantener el arco en cero, hacer goles y llevarnos el triunfo.

Los ticos están haciendo un gran show con unas palabras que supuestamente se dieron entre Luis Ortiz y vos. Estabas cerca, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad?
Las redes sociales siempre sacan de contexto todo. Yo me enteré de eso en la conferencia de prensa después del partido, ni siquiera lo había escuchado de Ortiz. Luego hablé con él y fue algo sacado de contexto. No fue una falta de respeto a nadie. Estaban hablando con un seguridad, no con respecto al equipo rival. Nosotros respetamos a todos los rivales, sea Saprissa, Herediano o cualquier otro. Fuimos a hacer nuestro trabajo, nos trajimos la victoria y estamos contentos por eso. Si ellos quieren hacer lo mediático en redes, problema de ellos. Nosotros estamos convencidos de que el martes podemos hacer un buen partido y cerrar la llave en casa.

Sebastián Cardozo habló sobre el momento que vive Motagua bajo el mando de Javier López. FOTO: David Romero.

¿Cómo ves la serie de los tres clubes hondureños involucrados, tomando en cuenta también que vienen las eliminatorias mundialistas?
Es positivo para el fútbol hondureño que los tres equipos hayamos llegado a cuartos de final. Ninguna llave está cerrada, todos tienen que cumplir en casa o de visita. Nosotros sabemos que además de representar a Motagua, representamos al país. También vienen las eliminatorias contra Costa Rica y eso es un plus, porque ya jugamos con equipos de allá y hemos demostrado que Honduras está en buen nivel, que se puede competir de igual a igual. El triunfo en la ida nos da tranquilidad, pero sabemos que la llave no está cerrada y el martes tenemos que darle una alegría a la gente.

Ya que te has convertido en un jugador emblemático del equipo, ¿cómo maneja el profesor Javier esa confianza contigo en la zona baja?
Aquí nadie tiene el puesto asegurado, hay que trabajar día a día. La experiencia ayuda para manejar al grupo, pero Javier ha hablado con todos por igual, jóvenes y experimentados. Eso se refleja en el campo porque todos están comprometidos con su idea. Estamos contentos con el triunfo, pero sabemos que no hay nada cerrado. Nos enfrentamos a un gran rival, pero también somos un equipo grande en la región y en casa debemos hacer nuestro papel con el apoyo de la gente.

¿Cómo están viviendo el tema del invicto con el profesor, sabiendo que en cualquier momento puede llegar una derrota?
Con tranquilidad. En Motagua la exigencia es ganar todos los partidos. Lo hemos hablado internamente: el invicto está bien, ojalá siga, pero no pensamos en eso, vamos partido a partido. Sí dejamos escapar algunos puntos en la liga local y lo tenemos presente, por lo que no podemos confiarnos. Estar invicto a veces no es tan llamativo, lo importante es ganar y no dejar escapar más puntos. Ahora queremos cerrar la llave en casa con otro triunfo.
