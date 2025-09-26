Sebastián Cardozo se rinde ante Mathías Vázquez, el posible cruce vs Olimpia y responde si hay presión por el invicto de Motagua

<b>¿Cómo ves la serie de los tres clubes hondureños involucrados, tomando en cuenta también que vienen las eliminatorias mundialistas?</b><br />Es positivo para el fútbol hondureño que los tres equipos hayamos llegado a cuartos de final. Ninguna llave está cerrada, todos tienen que cumplir en casa o de visita. Nosotros sabemos que además de representar a Motagua, representamos al país. También vienen las eliminatorias contra Costa Rica y eso es un plus, porque ya jugamos con equipos de allá y hemos demostrado que Honduras está en buen nivel, que se puede competir de igual a igual. El triunfo en la ida nos da tranquilidad, pero sabemos que la llave no está cerrada y el martes tenemos que darle una alegría a la gente.<b>Ya que te has convertido en un jugador emblemático del equipo, ¿cómo maneja el profesor Javier esa confianza contigo en la zona baja?</b><br />Aquí nadie tiene el puesto asegurado, hay que trabajar día a día. La experiencia ayuda para manejar al grupo, pero Javier ha hablado con todos por igual, jóvenes y experimentados. Eso se refleja en el campo porque todos están comprometidos con su idea. Estamos contentos con el triunfo, pero sabemos que no hay nada cerrado. Nos enfrentamos a un gran rival, pero también somos un equipo grande en la región y en casa debemos hacer nuestro papel con el apoyo de la gente.<b>¿Cómo están viviendo el tema del invicto con el profesor, sabiendo que en cualquier momento puede llegar una derrota?</b><br />Con tranquilidad. En Motagua la exigencia es ganar todos los partidos. Lo hemos hablado internamente: el invicto está bien, ojalá siga, pero no pensamos en eso, vamos partido a partido. Sí dejamos escapar algunos puntos en la liga local y lo tenemos presente, por lo que no podemos confiarnos. Estar invicto a veces no es tan llamativo, lo importante es ganar y no dejar escapar más puntos. Ahora queremos cerrar la llave en casa con otro triunfo.<br />