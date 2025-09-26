Sebastián Cardozo se rinde ante Mathías Vázquez, el posible cruce vs Olimpia y responde si hay presión por el invicto de Motagua

Motagua viene con la moral a tope tras vencer 0-1 a la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Este resultado los tiene soñando con clasificar a semifinales y la Champions de Concacaf. A esto se suma que Motagua será el club que tendrá descanso en la jornada de este fin de semana y con ello se enfocará al 100% en el conjunto manudo. Previo a este vital duelo, Sebastián Cardozo charló con la prensa deportiva y detalló que el boleto no está asegurado. Respondió sobre el invicto que tienen con Javier López, el momentazo de Mathías Vázquez y la supuesta bronca fuera de contexto que tuvo con Luis Ortiz, portero del nido. ¿Qué dijo del posible cruce ante Olimpia?

CONFRENCIA DE PRENSA

¿Qué opinas del nivel de Mathías Vázquez y cómo visualizas el partido de revancha ante Alajuelense?

Siempre ha rendido, tanto de titular como de cambio. Bueno, esperemos que siga así, que siga evolucionando, es muy importante para el equipo. Con respecto al partido del martes, sabemos que va a ser dificilísimo, nos enfrentamos a un gran rival. La llave no está cerrada y tenemos que hacer un buen partido para cerrar en casa con la victoria. Mucho trabajo, se tiene que hacer énfasis en cuidar ese marco, dejarlo en cero y así poder conseguir la clasificación.



¿Es consciente de ese trabajo y de la responsabilidad que tiene el próximo martes, sobre todo en la zona baja?

Sí, obviamente sabemos que si dejamos el marco en cero estaremos en la otra fase. No va a ser fácil, es un trabajo de todo el equipo, no solo de la defensa o el arquero. Es algo en conjunto, y hace varios partidos lo venimos logrando. Eso demuestra que el equipo está firme y convencido de lo que quiere. Esperamos que el martes podamos mantener el arco en cero, hacer goles y llevarnos el triunfo.



Los ticos están haciendo un gran show con unas palabras que supuestamente se dieron entre Luis Ortiz y vos. Estabas cerca, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad?

Las redes sociales siempre sacan de contexto todo. Yo me enteré de eso en la conferencia de prensa después del partido, ni siquiera lo había escuchado de Ortiz. Luego hablé con él y fue algo sacado de contexto. No fue una falta de respeto a nadie. Estaban hablando con un seguridad, no con respecto al equipo rival. Nosotros respetamos a todos los rivales, sea Saprissa, Herediano o cualquier otro. Fuimos a hacer nuestro trabajo, nos trajimos la victoria y estamos contentos por eso. Si ellos quieren hacer lo mediático en redes, problema de ellos. Nosotros estamos convencidos de que el martes podemos hacer un buen partido y cerrar la llave en casa.