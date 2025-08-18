Tabla de goleadores: Alexy Vega manda un claro mensaje y desbanca a juvenil revelación del torneo Apertura

Los cañoneros han iniciado la competencia con su puntería fina y la lucha por la tabla de goleo de pone cada vez más disputada con el paso de cada partido.

Después de cinco jornadas disputadas en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras , el grito de gol se está viviendo con mucha intensidad en los diferentes estadios del país, donde se registran un total de 85 goles.

A pesar de no ser un delantero nato, Alexy Vega está dando un golpe de autoridad y se ubica en el primer puesto de la tabla de goleadores, luego de anotar un doblete en el clásico ante Motagua y sumar 7 goles.

Vega está siendo utilizado como un falso "9", puesto en el que le está respondiendo a Pablo Lavallén y así superó al juvenil Erick Puerto Murillo, quien suma 5 goles, siendo la revelación del campeonato.

El tercer lugar lo ocupa el atacante Marathón, Nicolás Messiniti, el argentino suma 4 goles y ayer no fue de la partida en el clásico capitalino.

La lista de goleadores se amplía desde el cuarto puesto, donde se suman cinco delanteros con tres anotaciones: Josué Villafranca (Juticalpa), Alberth Elis (Olimpia), Rodrigo de Olivera (Olancho), Yustin Arboleda (Olimpia); y Kelvin Matute (Juticalpa).



ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA