Tabla de goleadores: Alexy Vega manda un claro mensaje y desbanca a juvenil revelación del torneo Apertura

A pesar de no ser un delantero nato, <b>Alexy Vega</b> está dando un golpe de autoridad y se ubica en el primer puesto de la tabla de goleadores, luego de anotar un doblete en el clásico ante Motagua y sumar 7 goles.Vega está siendo utilizado como un falso "9", puesto en el que le está respondiendo a Pablo Lavallén y así superó al juvenil <b>Erick Puerto Murillo,</b> quien suma 5 goles, siendo la revelación del campeonato.El tercer lugar lo ocupa el atacante Marathón,<b> Nicolás Messiniti</b>, el argentino suma 4 goles y ayer no fue de la partida en el clásico capitalino.La lista de goleadores se amplía desde el cuarto puesto, donde se suman cinco delanteros con tres anotaciones: <b>Josué Villafranca</b> (Juticalpa), <b>Alberth Elis</b> (Olimpia), Rodrigo de Olivera (Olancho), Yustin Arboleda (Olimpia); y Kelvin Matute (Juticalpa).<br /><b>ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA</b>