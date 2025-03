Tilguath responde a las polémicas declaraciones de Samuel García y advierte: “Olancho va a estar ahí en liguilla”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le falta a Potros para lograr un triunfo y qué opina sobre las palabras de Samuel García, quien aseveró que a varios jugadores se les terminó el ciclo?

Nos ha tocado bailar con la más fea, cuando Motagua se quedó con 10 nosotros confundimos las cosas, una cosa es paciencia y otra es facilidad, terminamos jugando al ritmo de Motagua, el punto era bueno, independientemente que Motagua se quedara con 10, nos quedamos con las manos vacías.

Sobre lo que dijo el presidente, yo no he escuchado lo que dijo, me comentaron, pero el ciclo se termina, capaz se pierde para uno, para otros y yo respeto las decisiones que tome el presidente, hay que tratar de enderezar esto, el fútbol es generoso, nos podemos meter de sexto.

¿Con los jugadores que tiene hoy, tiene Olancho para dar más?

El mucho respeto nos lleva al éxito o al fracaso. Cuando hay algo se tiene que decir en el campo, no en el camerino, en el camerino ya no resolvemos nada.

No son los resultados que queríamos, no has tocado bailar con la más fea, esto es de trabajar, de convencerse que este equipo sea alegre que acostumbró a los aficionados. En cuanto a las declaraciones del presidente no he tenido el gusto de escucharlas, él las puede dar, pero él también dijo: “Soy el dueño de Potros, no el directivo”. Si las dijo lo hizo como un aficionado.

LEA TAMBIÉN: Así va la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025

¿Qué se le puede decir a Alex López tras el error de esta noche?

Tiene que levantar la cabeza, todos nos equivocamos, yo me equivoco, no lo saco por el gol, ya tenía el cambio, esto es fútbol, el futbolista hace diez buenas y le cuentan la mala, siempre le van a recordar la mala, es un gran jugador, lo que le recrimino es que tiene que reponerse, los grandes jugadores hacen eso.

¿Qué tanto le preocupa este Olancho FC, falta calidad?

Nos ocupan muchas cosas por mejorar, hablo de nosotros como cuerpo técnico, tenemos una directiva responsable, lo que requerimos lo queremos, falta nuestra parte. El punto era bueno, no fue nuestro mejor partido, ¿qué tapadas tuvo Harold o Rougier? La gente bostezaba, algunos creo que se durmieron, hay que cuidar esto, yo lo intento, pero hay cosas que mejorar para que tengamos mejores espectáculos.

¿Qué opina de la convocatoria de “Cachita” Gómez?

Feliz, hay cinco jugadores de Potros en la Selección Nacional, habla bien del trabajo que hace el equipo, me alegro que estén en la lista para el partido ante Guatemala y los juegos contras Bermudas. Yo le digo a ellos que su convocatoria va a hacer cada domingo, cada miércoles, depende de ellos estar en otra convocatoria.