Tota Medina revela por qué consume tantos bombones en medio de los partidos del Motagua

Hernán “Tota” Medina, director técnico de Motagua, tiene a la afición del azul con nuevos brillos. Luego de consumar cinco derrotar al hilo, el equipo capitalino ha encadenado tres triunfos seguidos y un empate.

VER MÁS: Motagua contará con Rougier, Elvir y Meléndez en el duelo ante Real Sociedad

Los de la Tota están en la liguilla y buscarán a como de lugar meterse a las semifinales mediante el repechaje. Sin embargo, en los partidos que el argentino ha estado en el banquillo hay un detalle de él que llama la atención y es que siempre está degustando de un bombón.

El estratega explicó los motivos en el programa “El Vuelo del Águila” en donde dejó ver que que se trata de una forma para evadir los nervios y tomar mejores decisiones en los partidos.

“Es algo que canaliza un poco lo que uno viene sintiendo en cada compromiso, no lo uso por cábala, sino que desde que empecé a dirigir es una situación que he adquirido, es una manera de canalizar mi nerviosismo por algún lado y en ese sentido siempre he usado bombones”, aseguró.