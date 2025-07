Las emociones de la jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras no para y la actividad continúa este jueves 24 de julio. Esta vez el turno para estrenarse en la nueva campaña es para el Victoria y el Club Deportivo Marathón, en una temporada especial para los verdes ya que es la de su Centenario que será el próximo mes de noviembre.

Por su parte, Marathón ahora es dirigido por Pablo Lavallén, quien tendrá una revancha en Honduras debido a que anteriormente no le fue bien como timonel del conjunto olimpista. Respecto a refuerzos, los verdolagas fueron de los equipos que menos se reforzó, solamente ficharon a los argentinos Nicolás Messiniti Brian Farioli y André Orellana.

En el Victoria buscarán destacar como la campaña anterior de la mano del técnico mexicano David Patiño. La jaiba sumó fichajes de renombre como Walter Martínez, Déster Mónico, Humberto Acevedo (Colombia), entre otros. La baja sensible es que se les fue el portero colombiano Andrés Felipe Salazar ya que el cancerbero se marchó al Olimpia.

NO VA POR TV

El duelo Victoria vs Maratón de este jueves 24 de julio comenzará a las 7 de la noche. La sorpresiva novedad es que no se verá por el Canal Deportes TVC ya que el conjunto ceibeño no ha llegado a un acuerdo con el tema de sus derechos de transmisión.