Win Sports report: la liga de Honduras mantiene una pelea cerrada, un mercado contenido y peso regional

La Primera División de Honduras sigue moviéndose en una escala económica mucho menor que la de las grandes ligas del continente, pero su temporada 2025/26 vuelve a dejar una de las carreras más ajustadas de Centroamérica. En este análisis de Win Sports , el cierre de la fase regular del Clausura mostró a Real España con 40 puntos, Motagua con 39 y Olimpia con 38 tras 20 partidos, una diferencia de apenas dos unidades entre los tres primeros que confirmó lo reducida que fue la brecha en la parte alta.

Ese equilibrio competitivo le da valor a una liga que, como destaca Win Sports, sigue teniendo presencia dentro del escenario regional pese a sus recursos más limitados. Honduras ocupa actualmente el cuarto puesto en el índice de ligas de Concacaf, solo por detrás de la Liga MX, la MLS y la Primera División de Costa Rica, una posición que refuerza la idea de que el campeonato hondureño mantiene relevancia más allá de su tamaño financiero.

En términos de valor de mercado, la liga hondureña alcanza los 29,93 millones de euros, según los registros de Transfermarkt para esta temporada. El torneo reúne a 325 jugadores, con una edad media de 27,1 años y 51 futbolistas extranjeros, equivalentes al 15,7% del total. Olimpia lidera también ese apartado con una plantilla valorada en 5,20 millones de euros, seguido por Real España con 4,40 millones, Motagua con 4,05 millones y Marathón con 4,01 millones. El jugador mejor valorado de toda la competición es el portero de Olimpia, Edrick Menjívar, tasado en 450 mil euros, una cifra que deja claro lo compacta que sigue siendo la escala económica del campeonato.

La historia del torneo también explica buena parte de su peso local. Olimpia conquistó en enero de 2026 su título número 40, ampliando todavía más su ventaja en el palmarés. Motagua aparece después con 19 campeonatos, Real España suma 12 y Marathón tiene 9. Entre los cuatro concentran 80 títulos de liga, un dato que refleja hasta qué punto la identidad del fútbol hondureño continúa apoyándose en un grupo muy reducido de clubes con tradición, afición y presencia recurrente en la pelea por el campeonato.

Además del frente doméstico, la liga conserva una conexión directa con el calendario internacional de la región. Honduras volverá a tener tres representantes en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026: Olimpia como campeón del Apertura 2025, el ganador del Clausura 2026 y Motagua como mejor equipo en la tabla acumulada de la temporada 2025/26.

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Desde la perspectiva de Win Sports, la lectura es clara: la liga hondureña no destaca por volumen económico, sino por mantener una disputa cerrada por el título, una jerarquía histórica muy definida y una posición regional suficiente para seguir siendo uno de los campeonatos más visibles de Centroamérica.