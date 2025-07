Wisdom Quayé sin pelos en la lengua sobre el zafarrancho ante Herediano y deja dardo: "Ellos creen que son el Real Madrid"

Wisdom Quayé, mediocampista del Victoria, rompió el silencio tras el zafarrancho ocurrido en el amistoso de pretemporada entre su equipo y Herediano en el renovado estadio Municipal de La Ceiba. Quayé explicó cómo se desató la batalla campal y, sin pelos en la lengua, dio su versión de lo sucedido. El jugador reconoció que el incidente fue producto de un descontrol mutuo, pero también dejó claro que no toleraría ciertos comportamientos en el campo.

En sus declaraciones, Wisdom no dudó en lanzar un dardo a los jugadores de Herediano, diciendo que "ellos creen que son el Real Madrid" y que no supieron manejar la situación con la humildad y el respeto que implica un amistoso.

Según el mediocampista, todo empezó con una falta normal de su parte, pero rápidamente escaló cuando los jugadores rivales se sintieron con derecho de agredirlo, tanto verbalmente como físicamente y dejó claro: "yo soy una persona tranquila, pero tampoco soy sumiso".



- ENTREVISTA A WISDOM QUAYÉ -

¿Qué fue lo que pasó en ese partido contra Herediano? No, creo que por ahí fue un descontrol tanto de ellos como mío, porque el partido estaba bien, simplemente una falta que yo cometo y ellos, desde su cancha, todos fueron allá a acorralarme y a estarme señalando e insultándome. La verdad que yo soy una persona tranquila, pero tampoco soy sumiso, y al final tuve que defenderme. ¿Te dijeron algún tipo de ofensa o insulto? No, de todo. Es que ellos creen que son el Real Madrid, con todo el respeto que se merecen. Si aceptan un amistoso, hay que aceptarlo con humildad y respeto. ¿Desde cuándo había esa tensión? Desde un día antes, o mejor dicho, desde el partido anterior, ya venían con esa pica ellos y no sé por qué. Una falta normal que yo hago, y todos vienen acá. Uno de ellos me quiso venir a tocar la cara señalándome, y yo le decía que si era falta, que la cobraran, y ya estuvo. Pero no, a ellos no les bastó eso. VIDEO: sale la luz la acción que desató el zafarrancho entre los jugadores de Victoria y Herediano en amistoso

¿Qué ocurrió después? Todos se saltaron de una cancha a la otra y al final se armó el zafarrancho que nadie quería, pero al final tampoco iba a poner la cara. ¿Qué consecuencias te ha traído esto? No, pues por el momento, más que todo es el aprendizaje, porque al final no es un orgullo ese escándalo que se provoca. No es un orgullo, es una vergüenza, pero en el camino uno aprende muchas cosas, uno no deja de aprender. ¿Has recibido algún tipo de manifestación? ¿Te gusta que te digan Manny Pacquiao? No, no, nada que ver. Como le digo, no es un orgullo. Eso que se cometió no es un orgullo para mí. ¿Después de los golpes volvieron a hablar entre ustedes? No, no, la verdad, ni idea. No, no, nada que ver. Simplemente se dio la cosa, yo agarré mi camino y él el suyo, y listo.

¿Qué tanto te afectó lo que te dijeron? Es que no es lo que me dijo, porque la verdad, ya tengo varios partidos así y realmente no he estado involucrado en problemas como estos. Uno siempre se palabrea dentro del campo y todo, normal. A mí lo que no me gustó fue que intentaran tocarme la cara, tú me puedes insultar en la calle o lo que quieras, con tal de que no me toques, todo bien. ¿Por eso lo golpeaste tú primero? Bueno, como te digo, lastimosamente no hay tomas donde se inicia todo. Las tomas que andan circulando son las ya al final, pero si ves las tomas al fondo, parece que es el campo de ellos ahí, y el campo de ellos está en el otro lado. Todos se cruzan. Si ves que todos se cruzan hacia nuestra cancha, como le digo, por una falta que nada más les tocaba cobrarla y ya, pero todos se saltaron con el son de amenazar e intimidar. Yo no tengo padres en la calle, mi padre ya ha fallecido. ¿Has recibido algún castigo o te han dicho algo en el equipo? No, ellos van a tomar la determinación de lo que vayan a hacer. Yo estoy acá, asumo la responsabilidad de lo que ellos decidan, pero mientras tanto sigo entrenando normal. ¿Le pedirías disculpas a este jugador costarricense? Es que la disculpa es mutua, no solo mía. O sea, yo estoy tranquilo, con que me tengo que disculpar es con la afición, con la directiva y los medios de comunicación, nada más.