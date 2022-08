Yan Maciel y el primer hondureñismo que aprendió, ¿ya maneja en Tegucigalpa? ¿por qué la comida no ha sido un problema?

Históricamente los futbolistas no hondureños han tenido una responsabilidad mayor de destacar en los equipos nacionales. En el Olimpia este compromiso es aún más alto, no obstante, en los últimos años la camisa del viejo León le ha quedado grande a los extranjeros que la han portado.

Pese a eso, Maciel afirma no sentir dicha carga y confía en dejar un legado en la institución Blanca.

“La presión por ser extranjero hay en todos lados. Uno tiene la responsabilidad y peso de vestir esta gran camisa, pero presión mayor por los otros que no lo hicieron bien, no. Me motiva poder demostrar que puedo y que voy a dejar todo- en la cancha- para hacer las cosas bien”, resaltó el brasileño.

“Me gusta la presión, y no me pesa de forma negativa. Espero hacer buenos torneos y el objetivo es salir campeón en los dos torneos que tenemos para dejar mi nombre marcado en la historia de este club”, continuó.

Asimismo, Yan detalló que una de las razones por las cuales firmó con el Olimpia, fue por el deseo que tenía de disputar una competición internacional, algo que no pudo realizar como jugador del Águila de El Salvador.

La Concacaf League, “fue una motivación más para venir al Olimpia, saber que es un equipo donde puedo pelear para ser campeón. Con el equipo que tenemos las chances son grandes de lograr el objetivo, de ganar el torneo internacional”, expuso el futbolista de 25 años.