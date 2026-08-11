Alexis Sánchez se olvida de Europa y firma por club de Concacaf: "Mi experiencia"

El delantero chileno Alexis Sánchez, de 37 años y que militó en el Sevilla la temporada pasada, ha fichado por el Montreal de la MLS, según anunció este martes el club canadiense. Sánchez firmó con el Montreal por lo que resta de temporada 2026 y la 2027, una temporada de transición para la MLS mientras adapta su calendario al de las grandes ligas europeas. El Montreal conserva una opción para ampliar su contrato a la 2027-28.

"Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros hinchas", dijo Sánchez en un comunicado. "Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad", añadió el internacional chileno, exjugador del Barcelona, Arsenal, Manchester United, Udinese, Inter de Milán u Olympique de Marsella, entre otros.

Sánchez firma como 'jugador franquicia' del Montreal, una regla conocida como 'Ley Beckham' que permite a los clubes de la MLS contar con hasta tres futbolistas excluidos del tope salarial, lo que facilita la llegada de figuras internacionales a la liga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE