Las primeras palabras de Mascherano como entrenador del Inter Miami y lo que dijo de su relación con Messi

El nuevo entrenador del Inter Miami de la MLS, el argentino Javier Mascherano, aseguró este martes que asumir ese banquillo es “un reto mayúsculo” pero se mostró convencido de que llega avalado por sus 20 años de carrera en el fútbol.

“La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido”, dijo Mascherano durante su rueda de prensa de presentación en Miami.

El Inter Miami, donde milita Lionel Messi, es el primer club que entrenará Mascherano, que hasta ahora dirigía la sub-20 de Argentina.