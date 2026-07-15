¡Se durmió Argentina! Anthony Gordon anota para Inglaterra en las semis del Mundial

Inglaterra puso la ventaja sobre Argentina en la semifinal del Mundial 2026 con un gol de Anthony Gordon, quien apareció al inicio del segundo tiempo para aumentar la diferencia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y acercar a los ingleses a la gran final del torneo.

La anotación llegó al minuto 55 tras una brillante acción por la banda de Morgan Rogers, que envió un preciso centro al área. Gordon anticipó a la defensa argentina y definió con autoridad para vencer al guardameta Emiliano "Dibu" Martínez, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.