Argentina vs Jordania; EN VIVO: Hora y por dónde ver a la albiceleste de Messi

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta sus últimos partidos este sábado 27 de junio, destacando el cruce entre Jordania y Argentina en el Estadio Dallas, correspondiendo al cierre de actividad en el Grupo J de la competencia. La escuadra de Jordania ha tenido un paso negativo en esta Copa Mundial 2026, misma que marcó su primera participación en su historia, llegando a esta cita sin unidades registradas tras caer 3-1 con Austria y posteriormente 2-1 con Argelia

Por otra parte, Argentina ya aseguró el liderato del Grupo J con 6 unidades, esto luego de vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Gracias al gran rendimiento de la Albiceleste, los dirigidos por Lionel Scaloni ya están en los 16vos. de Final, donde enfrentarán el próximo 3 de julio al combinado de Cabo Verde. Sin embargo, la afición aún busca seguir la actividad de Argentina este sábado, donde podríamos seguir presenciando historia pura de Lionel Messi como goleador de esta edición, esto si llega a tener minutos de actividad ante Jordania.

