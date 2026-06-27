Se confirmó la decisión con Messi que rompe un récord histórico de 20 años

"Leo va al banco". La aseveración del técnico Lionel Scaloni a la primera pregunta en conferencia de prensa de Enrique Macaya Márquez, el histórico periodista argentino de 91 años que vive su decimoctavo Mundial, acabó el viernes con el debate sobre si el capitán argentino debía salir de inicio, en un partido en el que la Albiceleste no se juega nada, para continuar alimentando sus números récord, o reservarlo para los dieciseisavos de final.

Leo Messi volverá a ser suplente en un partido mundialista, en la noche de este sábado contra Jordania, en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después del último encuentro de una Copa del Mundo que comenzó en el banquillo.

Scaloni desveló la incógnita y Messi comenzará un partido mundialista desde el banquillo por primera vez en veinte años, aunque es posible que ingrese luego.

En sus seis Mundiales, tan solo en otras cuatro ocasiones ha sido suplente, todas en la Copa del Mundo de Alemania 2006, con José Pekerman como técnico.

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En aquel torneo, en el que cumplió 19 años y jugó con el número 19 a la espalda, Messi llegó como una promesa, pese a que ya había deslumbrado en el Barcelona, y estuvo en el banco en cuatro partidos.

Fue suplente el 10 de junio de 2006 contra Costa de Marfil (1-1) y debutó seis días después, frente a Serbia y Montenegro, en el segundo partido de la fase de grupos. Su aparición fue estruendosa; relevó a Maxi Rodríguez en el 75, dio una asistencia a Hernán Crespo y cerró con gol la cuenta albieleste (6-0).

Contra Países Bajos (0-0), el 21 de junio fue su única titularidad, compartiendo el ataque con Carlos Tévez, pero regresó al banquillo para el encuentro de los octavos de final contra México, tres días después. Ingresó al campo en el minuto 84, en sustitución de Javier Saviola y jugó una prórroga que se resolvió con un gran gol de Maxi Rodríguez (2-1).

Su último partido como suplente fue en los cuartos de final contra Alemania. La decisión de Pekerman de dar entrada a Julio Cruz en vez de Messi, con 1-1 en el marcador, y las imágenes de 'La Pulga' observando la prórroga y la derrota en la tanda de penaltis desde el banco, sentenciaron al técnico, muy criticado.