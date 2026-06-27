La selección que acusa a la FIFA de querer eliminarla del Mundial: "Es desastroso"

La participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 nunca estuvo libre de tensiones. Desde antes del arranque del torneo, la presencia del equipo asiático estuvo en duda debido a los fuertes problemas y diferencias políticas con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones. A pesar de todo, Irán compitió y acaba de empatar 1-1 contra Egipto en la última jornada de la fase de grupos. Con este resultado, el equipo aún mantiene la esperanza y tiene opciones de clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo. Sin embargo, la nota del día no fue el resultado, sino las explosivas declaraciones de su gran referente.





"Nadie nos ayuda": el duro ataque de Taremi a Gianni Infantino



Al terminar el partido ante los egipcios, el capitán de la selección iraní, Mehmed Taremi, no se guardó nada y lanzó una durísima crítica pública en contra de la organización y del presidente de la FIFA. "Es un Mundial desastroso. Un desastre. La FIFA tiene que solucionar todos los problemas, pero lamentablemente, no ha solucionado nada desde el principio", disparó el futbolista con notable molestia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Taremi reveló que el propio Gianni Infantino visitó el camerino del equipo tras el debut para asegurarles que las cosas mejorarían, pero las promesas no se cumplieron. El capitán denunció que el torneo ya terminó su primera fase y el personal de logística de la selección de Irán ni siquiera ha podido llegar a acompañarlos debido a la falta de apoyo.

El delantero remarcó que esta situación es una falta de respeto para atletas profesionales. Aseguró que el plantel siente que hay intenciones externas de verlos fuera de la Copa del Mundo: "Tenemos que luchar contra todo aquí. No sé si la gente quiere que nos eliminen o no, pero desde nuestra perspectiva, sí, a mí me lo parece".