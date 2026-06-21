Diez minutos le bastaron: así fue el primer gol de Lamine Yamal en mundiales

Yamal , quien consiguió su primera titularidad con España en mundiales, se tardó 10 minutos para anotar un gol histórico. Muchos hablaremos de Lamine, pero el pase de Mikel Oyarzabal , quien levantó la cabeza y colocó pelo al segundo palo, es mágico.

Lamine Yamal anotó su primer gol en mundiales con la selección de España ante una Arabia Saudí que no sabe como detener a la joya del Barcelona.

El centro raso fue fino y certero por la zona muerta del área en la que ni el portero y ni los defensores llegaron. Y ahí apareció el del Barcelona para cerrar con su derecha y anotar el 1-0.

Con 18 años y 343 días, el '19' de la Selección Española se convierte en el segundo goleador mundialista más joven en la historia de la 'Roja' por detrás de Gavi. El '9' de Luis de la Fuente lo hizo en la cita de Catar hace cuatro años con 18 años y 110 días.

España necesitaba desahogarse tras las sensaciones de juego que desprendió en el estreno frente a Cabo Verde. Aquellas dudas ya forman parte del recuerdo y Arabia Saudí pagó los platos rotos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tuvo que ser Lamine Yamal el primero en apuntarse a la lista de goleadores del Mundial 2026. Luego Oyarzabal anotó un doblete para poner el duelo 3-0 en solo 45 minutos.