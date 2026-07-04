¿Baja ante Suiza? La verdad por la que James Rodríguez salió de cambio ante Ghana

El capitán de la selección de Colombia, James Rodríguez, confirmó este viernes que su salida en el entretiempo del duelo en que su equipo se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo se debió a una decisión táctica y que está bien.
Así lo dijo a la prensa en la zona mixta tras la victoria de los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo ante Ghana (1-0) en el encuentro de dieciseisavos de final disputado en la ciudad de Kansas City.
"Estamos para cosas grandes. Creo que el equipo ha jugado bien estos partidos, con mucha calidad y mucha intensidad. Estamos ahora pensando en el día martes", dijo James.
La selección de Colombia se clasificó este viernes a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.
El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Lorenzo para sellar su boleto en un juego en el que desperdiciaron algunas jugadas que pudieron cerrarlo antes y en el que no tuvieron problemas en el fondo.
En el marco de la próxima ronda, Colombia se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver.
Nestor Lorenzo confirmó la enfermeda de James
El relevo de James Rodríguez quedó completamente esclarecido tras el compromiso. Néstor Lorenzo confirmó en rueda de prensa que la sustitución del mediocampista obedeció a un cuadro gripal que limitó su rendimiento físico y que, de haberse prolongado su estancia en el campo, habría arriesgado su condición.
Minutos más tarde, el propio futbolista ratificó la situación en la zona mixta al revelar la presencia de un virus que afecta al vestuario. Bajo este panorama, el cuerpo técnico confía en su evolución médica durante los próximos días par