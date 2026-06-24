La razón por la que FIFA sancionará a Colombia en el Mundial 2026: el reglamento

Sin embargo, no todo fue celebración para la ‘Tricolor’. A pesar de conseguir tres puntos fundamentales y avanzar a la siguiente ronda, la FIFA impondrá una sanción a la federación colombiana por lo sucedido durante el encuentro.

La Selección de Colombia cumplió con su objetivo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar por 1-0 a República Democrática del Congo en un partido muy disputado correspondiente al Grupo K.

Como se esperaba en la previa, el combinado africano se le pllantó a los cafeteros como lo hizo ante Portugal en la primera fecha. Colombia tuvo que trabajar intensamente para encontrar espacios y finalmente logró romper el empate en la recta final del compromiso.

El héroe de la noche fue Daniel Muñoz, quien apareció al minuto 76 para marcar el único gol del partido y darle una valiosa victoria al equipo sudamericano. Tras la anotación, Colombia tuvo que sufrir hasta el pitazo final para conservar la ventaja ante los constantes intentos de reacción de República Democrática del Congo.

Durante el compromiso, dos futbolistas colombianos fueron amonestados por el árbitro. Jhon Lucumí recibió una tarjeta amarilla por detener un ataque peligroso del conjunto africano, mientras que Jefferson Lerma también fue sancionado en los minutos finales del encuentro.

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Estas dos amonestaciones traerán consecuencias económicas para Colombia. De acuerdo con el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, las selecciones son multadas cuando acumulan determinadas sanciones disciplinarias durante los partidos del Mundial.

Por esta razón, la FIFA impondrá una multa de 20 mil dólares a la Selección de Colombia por las dos tarjetas amarillas recibidas en la victoria frente a República Democrática del Congo. El monto será descontado de los premios económicos que el organismo rector del fútbol mundial entrega a cada federación participante.