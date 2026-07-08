La decisión que tomó FIFA con el árbitro francés acusado de amaño en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está ardiendo tanto dentro como fuera de las canchas. La drástica clasificación de Argentina a los cuartos de final, luego de derrotar 3-2 a Egipto con un gol de último momento, desató la furia del conjunto africano. Los directivos de Egipto terminaron tan molestos con el desempeño de los jueces que decidieron presentar una queja formal ante la FIFA, un hecho que no tiene antecedentes recientes.
La delegación egipcia asegura que una serie de fallos graves por parte de los silbantes perjudicó directamente su rendimiento y provocó su eliminación del torneo. Por esta razón, exigieron formalmente que se suspenda de inmediato a todo el equipo arbitral francés que estuvo a cargo del encuentro, encabezado por el central François Letexier, solicitando que ni él ni sus colaboradores en la cancha y el VAR vuelvan a pitar en lo que queda de la competencia.
A pesar del escándalo y la presión de Egipto, las reglas del torneo son muy claras: la solicitud no tendrá éxito bajo esos términos. Ningún equipo participante cuenta con la autoridad para bloquear o sancionar a un colegiado; esa es una tarea que le corresponde únicamente al Comité de Árbitros de la FIFA.
La FIFA evaluará la situación
Aun así, el máximo organismo del fútbol no ignorará la polémica. Según reportes del diario L’Equipe, la FIFA analizará a detalle el trabajo de Letexier mediante la revisión de videos, reportes del partido y el estudio de las jugadas más dudosas para determinar si el réferi se mantendrá en el torneo.
Curiosamente, el destino de François Letexier y de su compatriota, el también árbitro Clément Turpin, podría estar en manos de los propios futbolistas de su país. Por motivos de imparcialidad, la FIFA acostumbra retirar de la competencia a los árbitros cuyas selecciones nacionales siguen con vida en las fases finales.
De este modo, si Francia logra vencer a Marruecos este jueves en los cuartos de final, los silbantes franceses quedarían fuera del Mundial de forma automática. Así, su salida de la Copa del Mundo se debería más al éxito deportivo de su propio país que a las protestas y quejas presentadas por Egipto.