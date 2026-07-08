La decisión que tomó FIFA con el árbitro francés acusado de amaño en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está ardiendo tanto dentro como fuera de las canchas. La drástica clasificación de Argentina a los cuartos de final, luego de derrotar 3-2 a Egipto con un gol de último momento, desató la furia del conjunto africano. Los directivos de Egipto terminaron tan molestos con el desempeño de los jueces que decidieron presentar una queja formal ante la FIFA, un hecho que no tiene antecedentes recientes.

La delegación egipcia asegura que una serie de fallos graves por parte de los silbantes perjudicó directamente su rendimiento y provocó su eliminación del torneo. Por esta razón, exigieron formalmente que se suspenda de inmediato a todo el equipo arbitral francés que estuvo a cargo del encuentro, encabezado por el central François Letexier, solicitando que ni él ni sus colaboradores en la cancha y el VAR vuelvan a pitar en lo que queda de la competencia.