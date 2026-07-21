Ibrahimovic se va contra Argentina y reta a Leandro Paredes: "Si yo estaba..."

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el exdelantero sueco se mostró muy contundente a la hora de analizar el comportamiento del argentino Leandro Paredes antes y después de la final disputada en el MetLife Stadium.

El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones en la cancha, sino también fuera de ella. Zlatan Ibrahimovic, leyenda del fútbol mundial, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo gracias a su brillante trabajo como comentarista en Fox Sports.

El análisis de Ibrahimovic se centró en la agresión de Paredes a los jugadores españoles Eric García y Gavi al final del partido.

Zlatan lanzó un duro mensaje sobre lo que habría ocurrido si él hubiese estado en el terreno de juego, asegurando que "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte".

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Además, el exjugador sueco criticó la falta de respuesta de los futbolistas de España ante lo sucedido en la cancha. Al comentar la pasividad del equipo ante la agresión a sus compañeros, Ibrahimovic señaló que "no sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero".

A pesar del altercado, Zlatan celebró el triunfo de la selección española frente a Argentina y afirmó que "hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver".

El sueco destacó el dominio del campeón remarcando que "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta" y preguntándose "¿la mejor defensa del torneo? España, y ganó el equipo que debía ganar...".