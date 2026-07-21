  1. Mundial 2026

Ibrahimovic se va contra Argentina y reta a Leandro Paredes: "Si yo estaba..."

El sueco, ahora como analista, destruyó a Argentina por su juego ante España. Leandro Paredes no se salvó.

Ibrahimovic se va contra Argentina y reta a Leandro Paredes: Si yo estaba...

Zlatan Ibrahimovic se lanzó contra Argentina tras la final del Mundial que perdió ante España.
21 de julio de 2026 a las 10:16

El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones en la cancha, sino también fuera de ella. Zlatan Ibrahimovic, leyenda del fútbol mundial, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo gracias a su brillante trabajo como comentarista en Fox Sports.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el exdelantero sueco se mostró muy contundente a la hora de analizar el comportamiento del argentino Leandro Paredes antes y después de la final disputada en el MetLife Stadium.

Inter Miami toma una firme decisión con Lionel Messi tras perder el Mundial

El análisis de Ibrahimovic se centró en la agresión de Paredes a los jugadores españoles Eric García y Gavi al final del partido.

Zlatan lanzó un duro mensaje sobre lo que habría ocurrido si él hubiese estado en el terreno de juego, asegurando que "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte".

Además, el exjugador sueco criticó la falta de respuesta de los futbolistas de España ante lo sucedido en la cancha. Al comentar la pasividad del equipo ante la agresión a sus compañeros, Ibrahimovic señaló que "no sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero".

A pesar del altercado, Zlatan celebró el triunfo de la selección española frente a Argentina y afirmó que "hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver".

El sueco destacó el dominio del campeón remarcando que "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta" y preguntándose "¿la mejor defensa del torneo? España, y ganó el equipo que debía ganar...".

Padre de Mac Allister revela lo que pasó en el vestuario durante la final: "Mi hijo me dijo..."


Para cerrar, fiel a su personalidad, recordó su predicción antes del torneo: "Me preguntaste antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden".

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias