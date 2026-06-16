Mbappé anota doblete y amenaza el récord histórico de los goleadores en Mundiales

Kylian Mbappé logró un nuevo hito al anotar un doblete en la victoria 3-1 de la Selección de Francia sobre Senegal en el Mundial.

Los Mundiales son el patio de su casa y hoy en el estreno de Francia , Mbappé no ha faltado a su cita con el gol. La estrella de francesa y el Real Madrid marcó un doblete y no es un doblete cualquiera.

Con estos tantos, alcanzó la histórica cifra de 14 goles en Copas del Mundo, superando a leyendas como Pelé y Messi, y quedando a solo dos del récord absoluto de Miroslav Klose.

Y es que Mbappé supera a Giroud como el máximo goleador de la historia de Francia con 58 goles. Una marca que ya es historia del fútbol francés.

Máximo goleador de Francia y a dos de entrar en la historia. Lo más llamativo es la velocidad con la que ha llegado a estas cifras.



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Mbappé ha alcanzado los 58 goles en apenas 99 partidos con Francia, mientras que Giroud necesitó 137 encuentros para cerrar su etapa internacional.



Dentro de la actual selección de Didier Deschamps, es el jugador con más internacionalidades del grupo en este Mundial, por delante de los 69 de N’Golo Kanté, aunque aún lejos de los registros históricos de Hugo Lloris (145) o Lilian Thuram (142).

Este presente no hace más que confirmar el impacto del delantero en la historia reciente. Campeón del mundo en 2018 y figura en Qatar 2022, Mbappé llega a 2026 en plena madurez y con un ritmo goleador que lo proyecta a romper más récords.



MÁXIMOS GOLEADORES EN LOS MUNDIALES

1. Miroslav Klose Alemania 16

2 . Ronaldo Nazário Brasil 15

3. Gerd Müller Alemania 14

4. Kylian Mbappé Francia 14

5. Just Fontaine Francia 13

6. Lionel Messi Argentina 13

7. Pelé Brasil 12

