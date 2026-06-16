  1. Mundial 2026

EN VIVO: Francia y Senegal ya están jugando por el grupo I del Mundial 2026

EN DIRECTO // Les Bleus buscan sus primeros tres puntos, pero enfrente tienen a Senegal que quiere sorprender.

EN VIVO: Francia y Senegal ya están jugando por el grupo I del Mundial 2026
VS

Francia y Senegal abren el telón de la jornada de este martes en la Copa del Mundo 2026.
16 de junio de 2026 a las 10:36

Francia está empatando sin goles ante Senegal en un duelo del grupo I del Mundial 2026 marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de las Copas del Mundo: la victoria por 1-0 de los africanos sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002.

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ALINEACIONES DEL PARTIDO:

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO EN HONDURAS

PARTIDO: Francia vs Senegal

HORA: 1:00 PM

DÓNDE VER: Tigo Sports

ÁRBITRO: Alireza Faghani (Australia).

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Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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