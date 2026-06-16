EN VIVO: Francia y Senegal ya están jugando por el grupo I del Mundial 2026

16 de junio de 2026 a las 10:36
Francia está empatando sin goles ante Senegal en un duelo del grupo I del Mundial 2026 marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de las Copas del Mundo: la victoria por 1-0 de los africanos sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002.
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PARTIDO: Francia vs Senegal
HORA: 1:00 PM
DÓNDE VER: Tigo Sports
ÁRBITRO: Alireza Faghani (Australia).