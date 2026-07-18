Messi y Mbappé llevan la Bota de Oro a las apuestas

La Bota de Oro ya no se lee solo por goles. También depende del calendario que queda. Messi y Mbappé mantienen un pulso hasta el final. Y aunque la eliminación de Francia cambió el peso de la carrera, en el partido por el tercer lugar contra Inglaterra, la estrella del Real Madrid remontó y superó al ídolo de los argentinos. En las apuestas deportivas en El Salvador , esa diferencia de partidos pendientes ya forma parte de la lectura previa: a Messi todavía le queda jugar la final.

La diferencia parece pequeña. En realidad, altera casi todo. Dos delanteros pueden estar empatados en la tabla, pero no necesariamente llegan con el mismo margen para sumar.

Una carrera partida en dos

Mbappé llegó a la semifinal con ocho goles y salió de ella sin ampliar su cuenta. Francia perdió 2–0 ante España, y el delantero quedó limitado al partido por el tercer puesto donde hizo un doblete y llegó a 10 goles. Sigue vivo en la pelea por la Bota de Oro, pero ya no controla el ritmo de la carrera.

Messi suma ocho tantos en seis apariciones. La clave está en lo que pueda hacer en este partido de la final contra España. Antes de la semifinal ya había cambiado la percepción de las cuotas.

El detalle técnico importa: Mbappé ahora ya no sólo aparece por delante gracias a las asistencias, sino porque hizo dos goles en el partido por el tercer puesto. Aunque perdieron con Inglaterra, marcó un doblete histórico En el reglamento de la tabla de goleadores, el empate no se resuelve por nombre ni por reputación. Primero cuentan los goles. Después, las asistencias. Por eso la carrera está igualada en la cifra principal, pero no en la clasificación oficial.

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Por qué el mercado mira más allá del empate

Las apuestas no se detienen en la tabla actual. Miran el camino que queda. Messi tiene una última oportunidad y será en la final ante los españoles. No es una lectura sentimental. Es pura estructura competitiva.

La lectura de la tabla es sencilla, pero la lectura de las cuotas no lo es tanto. El empate a ocho goles dice una cosa. El calendario dice otra. Esa tensión explica por qué la Bota de Oro se volvió uno de los focos más fuertes antes de los últimos partidos.

El peso de la semifinal francesa

La derrota de Francia ante España tuvo un efecto doble. Sacó al equipo de la final y dejó a Mbappé sin gol en una noche decisiva. España redujo su influencia cerca del área y obligó a Francia a buscar ataques menos cómodos. El resultado fue una semifinal seca para el delantero.

Ese partido también recordó algo importante: una carrera de goleadores puede cambiar por un solo encuentro sin acierto. Mbappé ya ganó la Bota de Oro en 2022 con ocho goles. Ahora ha superado esa cifra y sumó 10 anotaciones.



Messi, por su parte, carga con otro dato llamativo. Nunca ha ganado la Bota de Oro mundialista, aunque terminó justo por detrás de Mbappé en 2022. Esa historia no decide las cuotas, pero añade tensión a una pelea que ya tenía suficiente combustible.

Qué puede pasar ahora

El escenario más directo para Messi es marcar al menos dos goles en la final contra España para igualar a Mbappé y un hat trick para terminar en la cima de artilleros del Mundial 2026 que finaliza este domingo en Nueva York.

Para Mbappé, el camino pintaba más estrecho. Aprovechó el partido por el tercer puesto. Aunque no pudo llegar a la final, el francés sigue dentro de la carrera por la Bota de Oro.

La Bota de Oro llega así a su punto más delicado. Messi parecía mejor colocado en las cuotas hasta antes del doblete de Mbappé. Entre ambos queda una carrera mínima en números, pero enorme en consecuencias.