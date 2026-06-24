Said Martínez recibe nueva designación y estará ante una estrella mundial

La actividad en la Copa del Mundo de United 2026 continúa su participación con mayor intensidad tras la seguidilla de partidos en la recta final de la fase de grupos. Luego de su participación en el partido Inglaterra vs Ghana, el árbitro hondureño Said Martínez recibe una nueva designación de parte de las autoridades de la FIFA.

El silbante catracho ha sido designado como uno de los integrantes para el duelo entre Portugal y Colombia, un partido que definirá el liderato del Grupo K, donde los cafeteros está en cima. Las autoridades de la FIFA ya han dado a conocer los árbitros que dirigirán el duelo de la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Diaz, uno de los duelo con mayor venta de boletos en la copa. La responsabilidad ha recaído que el árbitro central que será el australiano Alireza Faghani y los asistentes George Lakrindis y Andrew Lindsay. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A diferencia de los otros dos compromisos, el hondureño Héctor Said Martínez Sorto fue nombrado como cuatro árbitro y Walter Enrique López Ramos como asistente reserva.

SAID NUEVAMENTE ANTE CRISTIANO