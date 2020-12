¡Partidazos! El calendario de la NBA se ha anunciado y los duelos de navidad serán 'explosivos'

La NBA ha anunciado oficialmente la primera mitad de su calendario para la temporada 2020-21. Este recoge todos aquellos partidos disputados entre el 22 de diciembre de 2020 y el 4 de marzo de 2021.

La segunda mitad del mismo, previo al receso que irá del 5 al 10 de marzo, se reanudará el 11 de marzo y la fase regular concluirá el 16 de mayo, antes del Play-In y los Playoffs.



Entre el 22 de diciembre y el 4 de marzo, cada equipo disputará unos 37 o 38 partidos: son más de la mitad de los 72 de los que estará compuesta la fase regular 2020-2021. La parte restante se conocerá recién cuando estemos llegando al final de esta primera mitad.

Primera semana

En la primera semana de la nueva temporada, se disputarán jugosos juegos entre grandes equipos, donde destacan los enfrentamientos del día de navidad, los cuales siempre suelen ser un lujo. Este es el calendario de la primera semana de la NBA 2020-21.

Martes 22 de diciembre:

Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors

Los Angeles Lakers vs. LA Clippers

Miércoles 23 de diciembre:

Cleveland Cavaliers vs. Charlotte Hornets

Indiana Pacers vs. New York Knicks

Orlando Magic vs. Miami Heat

Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards

Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks

Toronto Raptors vs. New Orleans Pelicans

Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks

Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons

Denver Nuggets vs. Sacramento Kings

Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz

Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks

Jueves 24 de diciembre:

No hay partidos programados para esta fecha.



Viernes 25 de diciembre:

Miami Heat vs. New Orleans Pelicans 11 de la mañana de Honduras

Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors 1:30 de la tarde de Honduras

Boston Celtics vs. Brooklyn Nets 4 de la tarde de Honduras

Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks 7 de la noche de Honduras

Denver Nuggets vs. LA Clippers 9:30 de la noche de Honduras



Los Angeles Clippers de Kahwi Leonard fueron las estrellas del pasado NBA Christmas Schedule tras ganarle 109-106 a los Lakers.

Sábado 26 de diciembre:

Memphis Grizzlies vs. Atlanta Hawks

Charlotte Hornets vs. Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers

Washington Wizards vs. Orlando Magic

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers

Chicago Bulls vs. Indiana Pacers

San Antonio Spurs vs. Toronto Raptors

Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets

Sacramento Kings vs. Phoenix Suns

Domingo 27 de diciembre:

LA Clippers vs. Dallas Mavericks

Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets

Washington Wizards vs. Orlando Magic

New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers

New York Knicks vs. Milwaukee Bucks

Indiana Pacers vs. Boston Celtics

Chicago Bulls vs. Golden State Warriors

Sacramento Kings vs. Phoenix Suns

Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves





VER: Calendario completo de la primera parte de la NBA 2020-2021