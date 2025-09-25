Cierre de infarto en el Pro Tennis Tour 2025 en el Country Club de Tegucigalpa

El comité organizador agradece especialmente el valioso apoyo de <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://toyotahonduras.com/" target="_blank">Toyota Honduras</a>, patrocinador oficial del evento, cuyo compromiso con el deporte y el desarrollo del tenis en el país hizo posible que este torneo alcanzara estándares de calidad internacional.“Estamos muy satisfechos por la extraordinaria participación de jugadores y público. Este torneo demuestra que el tenis en Honduras sigue creciendo y consolidándose”, destacó <b>Fernando Tomé</b>, creador del Pro Tennis Tour 2025.