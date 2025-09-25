Cierre de infarto en el Pro Tennis Tour 2025 en el Country Club de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Con gran entusiasmo concluyó el Pro Tennis Tour 2025, un evento que reunió a más de 100 jugadores en dos semanas llenas de emoción y alto nivel competitivo en las canchas del Country Club de Tegucigalpa.

Durante el torneo se distribuyeron más de L80,000 en premios, reconociendo el esfuerzo y talento de los participantes en las distintas categorías. La impecable organización, el ambiente deportivo y el respaldo de la comunidad tenística hicieron de esta edición una referencia en el calendario deportivo nacional.