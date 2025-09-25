No Todo es Futbol

Cierre de infarto en el Pro Tennis Tour 2025 en el Country Club de Tegucigalpa

    Jugadores demostraron su talento en las canchas del Country Club de Tegucigalpa durante el Pro Tennis Tour 2025.

Tegucigalpa, Honduras. Con gran entusiasmo concluyó el Pro Tennis Tour 2025, un evento que reunió a más de 100 jugadores en dos semanas llenas de emoción y alto nivel competitivo en las canchas del Country Club de Tegucigalpa.

Durante el torneo se distribuyeron más de L80,000 en premios, reconociendo el esfuerzo y talento de los participantes en las distintas categorías. La impecable organización, el ambiente deportivo y el respaldo de la comunidad tenística hicieron de esta edición una referencia en el calendario deportivo nacional.

El Pro Tennis Tour 2025 reunió a más de 100 participantes en dos semanas de pura emoción deportiva.

El comité organizador agradece especialmente el valioso apoyo de Toyota Honduras, patrocinador oficial del evento, cuyo compromiso con el deporte y el desarrollo del tenis en el país hizo posible que este torneo alcanzara estándares de calidad internacional.

“Estamos muy satisfechos por la extraordinaria participación de jugadores y público. Este torneo demuestra que el tenis en Honduras sigue creciendo y consolidándose”, destacó Fernando Tomé, creador del Pro Tennis Tour 2025.

Toyota Honduras respaldó el torneo como patrocinador oficial, apoyando el desarrollo del tenis nacional.

Con el éxito de esta segunda edición, el Pro Tennis Tour reafirma su papel como una plataforma clave para el fomento del tenis en Honduras y la proyección de nuevos talentos.

