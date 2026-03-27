¡Debut sensacional! Mauricio Dubón se luce con imparable productor de carreras y Bravos de Atlanta arrollan a Kansas City Royals

En sus cuatro turnos, Dubón logró conectar un imparable clave en la parte baja de la séptima entrada, en un momento donde el juego aún requería ser asegurado. <b>Su batazo produjo dos carreras </b>que ampliaron la ventaja y terminaron por sentenciar el compromiso. Además, mostró determinación en las bases al estirarse hasta la tercera almohadilla, evidenciando su agresividad y lectura del juego.Más allá de ese momento puntual, el desempeño del hondureño dejó buenas sensaciones en su estreno con los Bravos, aportando seguridad en el campocorto y cumpliendo con disciplina en sus apariciones ofensivas. Su versatilidad sigue siendo uno de sus principales atributos, algo que ya lo ha distinguido en su paso por las Mayores.Dubón llegó a esta nueva etapa <b>tras su paso por los Houston Astros,</b> franquicia con la que logró consolidarse y alcanzar un alto nivel competitivo.Durante su estadía, fue reconocido <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/guante-oro-mejor-utility-mauricio-dubon-conquistar-galardon-mlb-astros-houston-OI28022905" target="_blank">con dos Guantes de Oro</a></b> como mejor utility, un galardón que premia su capacidad para desempeñarse con solvencia en múltiples posiciones del diamante, convirtiéndolo en una pieza valiosa para cualquier roster.El triunfo también marca un inicio positivo para los Bravos en una de las divisiones más competitivas del béisbol: <b>el Este de la Liga Nacional. </b>Allí deberán medirse a rivales de peso como los New York Mets, Miami Marlins, Philadelphia Phillies y Washington Nationals, en una lucha que promete ser intensa durante toda la campaña.Con este arranque, <b>Mauricio Dubón no solo deja claro </b>que está listo para asumir el reto con Atlanta, sino que también enciende la ilusión de Honduras, que sigue de cerca cada paso de uno de sus máximos exponentes en el béisbol de las Grandes Ligas. Su aporte temprano podría ser una señal de lo que está por venir en una temporada donde buscará consolidarse aún más y seguir haciendo historia para el país.Este sábado y domingo 28 y 29 de marzo seguirá la serie contra los Kansas City Royals a las 5:15 pm y 11:35 am, respectivamente. Luego, tendrán otro duelo a tres juegos contra los Athletics de Oakland.