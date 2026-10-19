Puma Energy cierra la promoción "Ahorrá y Ganá" y renueva su app Puma Pris con nuevas funcionalidades

Puma Energy y Super 7 culminan con éxito su promoción "Ahorrá y Ganá" con Puma Pris, una campaña que durante dos meses recorrió distintas ciudades de Honduras para celebrar la preferencia de sus clientes y premiarlos con grandes beneficios. La experiencia llega a su final con la entrega del octavo y último vehículo, un KIA Tasman, a Angelo Gabriel Meléndez, de Tegucigalpa.
La promoción fue todo un éxito: más de 100,000 clientes de todo el país generaron más de seis millones de oportunidades para ganar. Ocho hondureños resultaron ganadores de los vehículos sorteados: siete KIA Sonet y un KIA Tasman.
Además de los vehículos, la promoción otorgó más de 5.5 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos, entre ellos hot dogs de Super 7, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados, que podrán canjearse hasta el 31 de octubre de 2026.
Como parte de los beneficios de esta promoción, los clientes que realizaron sus pagos a través de la aplicación Puma Pris con sus Tarjetas de Crédito o Débito de Banco Atlántida cuadruplicaron sus oportunidades de ganar, y cuatro afortunados tarjetahabientes del Banco se convirtieron en ganadores de este gran sorteo.
La promoción contó con el respaldo de Banco Atlántida, KIA, Espresso Americano y Zambos, aliados que se sumaron a esta experiencia para premiar la preferencia de los clientes. Con esta iniciativa, Puma Energy reafirma su compromiso de seguir brindando más beneficios a los hondureños.
Puma Pris renueva la imagen de su app e incorpora nuevas funcionalidades
La aplicación permitirá a los nuevos usuarios registrarse de forma más sencilla, sin necesidad de crear una contraseña, los vouchers disponibles estarán en la pantalla principal y se incorporará la opción de ingresar códigos promocionales generados por Puma Energy para recibir puntos Pris.
La actualización se realizará automáticamente. Los clientes conservarán su usuario, sus puntos acumulados y las tarjetas registradas en la aplicación. Las reglas para acumular y canjear puntos, así como los procesos para acumular y pagar, se mantendrán sin cambios.
"En Puma Energy seguimos apostando por la innovación y la tecnología para ofrecer a nuestros clientes una experiencia cada vez mejor. La renovación de la imagen y las nuevas funcionalidades de nuestra aplicación buscan que los usuarios accedan fácilmente al programa y disfruten de sus beneficios. Queremos seguir brindándoles razones para elegirnos, acumular puntos, aprovechar promociones y disfrutar de más opciones. ¡Porque con Puma Pris, ahorrás siempre!", expresó Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras.
Como la red de estaciones de servicio más grande de Honduras, Puma Energy ofrece combustibles con tecnología CLEANTEC y opciones de conveniencia a través de sus estaciones y tiendas Super 7.
Bajo el concepto "Con Puma Pris, ahorrás siempre", la marca continúa ofreciendo oportunidades para acumular puntos y aprovechar promociones. Puma Energy te invita a seguir usando la aplicación Puma Pris o a descargarla gratis si todavía no la tenés, para comenzar a disfrutar de sus beneficios.