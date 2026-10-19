Puma Energy cierra la promoción "Ahorrá y Ganá" y renueva su app Puma Pris con nuevas funcionalidades

Puma Energy y Super 7 culminan con éxito su promoción "Ahorrá y Ganá" con Puma Pris, una campaña que durante dos meses recorrió distintas ciudades de Honduras para celebrar la preferencia de sus clientes y premiarlos con grandes beneficios. La experiencia llega a su final con la entrega del octavo y último vehículo, un KIA Tasman, a Angelo Gabriel Meléndez, de Tegucigalpa. La promoción fue todo un éxito: más de 100,000 clientes de todo el país generaron más de seis millones de oportunidades para ganar. Ocho hondureños resultaron ganadores de los vehículos sorteados: siete KIA Sonet y un KIA Tasman.

Además de los vehículos, la promoción otorgó más de 5.5 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos, entre ellos hot dogs de Super 7, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados, que podrán canjearse hasta el 31 de octubre de 2026. Como parte de los beneficios de esta promoción, los clientes que realizaron sus pagos a través de la aplicación Puma Pris con sus Tarjetas de Crédito o Débito de Banco Atlántida cuadruplicaron sus oportunidades de ganar, y cuatro afortunados tarjetahabientes del Banco se convirtieron en ganadores de este gran sorteo. La promoción contó con el respaldo de Banco Atlántida, KIA, Espresso Americano y Zambos, aliados que se sumaron a esta experiencia para premiar la preferencia de los clientes. Con esta iniciativa, Puma Energy reafirma su compromiso de seguir brindando más beneficios a los hondureños. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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