Sigue resultados de fútbol en vivo con 7m-th desde la programación hasta el final

¿Juega hoy tu equipo? ¿A qué hora empieza el partido y contra quién se enfrenta? Estas preguntas suelen surgir antes de consultar los resultados. Cuando comienza el encuentro, los aficionados quieren seguir el marcador y los acontecimientos importantes. Quienes se pierden el partido pueden volver al día siguiente para conocer el resultado. Un sitio que reúne la información de todas esas etapas facilita seguir al equipo favorito, aunque cada día se disponga de un tiempo distinto para ver fútbol.



El sitio de resultados en vivo 7m-th reúne la programación de partidos, los marcadores en directo y los resultados anteriores. Su nuevo sistema permite elegir qué encuentros seguir, organizar la información en pantalla y configurar las notificaciones. Así, se puede usar antes del partido para planificar qué ver y, después, para consultar los detalles de cada encuentro.

Consulta la programación y elige los partidos que quieres seguir​​​​​​Antes de que empiece la jornada, la página de programación permite comprobar qué equipos juegan y a qué hora. Se puede buscar por equipo, liga o país, tanto en tailandés como en inglés, y consultar los próximos partidos para planificar el seguimiento del equipo favorito.



Para adaptar la página de resultados en vivo a tus intereses, puedes seleccionar ligas desde el panel de filtros o usar el botón de ligas populares. La clasificación por horario permite ver qué partidos comienzan primero; la agrupación por liga facilita seguir una misma competición. Los nombres de equipos y ligas aparecen en tailandés, pero también se puede cambiar toda la tabla al inglés.

Marca tus partidos favoritos para encontrarlos fácilmente

Al pulsar la estrella de un encuentro, este se añade a favoritos y puedes mostrar únicamente los partidos seleccionados. También es posible ocultar temporalmente otros encuentros de la tabla y volver a mostrarlos después. Esto resulta útil cuando quieres seguir a tu equipo y solo unos pocos partidos más.



La tabla separa los encuentros en tres estados: en juego, próximos a comenzar y finalizados. Los partidos cambian de grupo automáticamente según avanza la jornada, y los marcadores se actualizan sin necesidad de recargar la página.

Sigue los goles con alertas sonoras

Las alertas sonoras ayudan a enterarse de los goles mientras se siguen los partidos. El sistema utiliza sonidos diferentes para el equipo local y el visitante. Se puede elegir entre varios sonidos, escucharlos antes de usarlos y ajustar el volumen.



También aparecen avisos en pantalla con el equipo que marcó, el resultado, el minuto y el goleador. Una marca de color en la fila del partido ayuda a identificar dónde hubo un cambio. Se puede ajustar cuánto tiempo permanece visible el aviso o desactivarlo. El sonido que indica el final de un partido se reproduce únicamente para los encuentros marcados como favoritos.



Abre los detalles para entender cómo cambió el partido

Al entrar en un encuentro se puede consultar la cronología de goles, sustituciones y tarjetas amarillas y rojas, junto con estadísticas como posesión, tiros a puerta, córneres y faltas. Estos datos ayudan a seguir lo ocurrido durante el juego.



Según la información disponible para cada partido, la página también muestra las alineaciones y formaciones, suplentes, entrenadores, puntuaciones de los jugadores y resultados de enfrentamientos anteriores. La tabla principal incluye el marcador al descanso. Cuando un encuentro se decide por penales, el resultado de la tanda aparece por separado.



Consulta los resultados después del partido

Si no pudiste seguir un encuentro, la página de resultados anteriores permite elegir una fecha mediante accesos rápidos o un calendario. Desde allí puedes abrir los detalles del partido. El marcador al descanso y la cronología permiten ver quién se adelantó, cuándo llegaron los demás goles y cómo se desarrolló el encuentro.

Elige la tabla clásica si la prefieres

Para quienes están acostumbrados al formato anterior, 7m-th conserva la página 7m thscore, que presenta los resultados en una tabla clásica.



Quienes prefieran organizar sus partidos y personalizar las alertas pueden usar la nueva página principal: seleccionar las ligas que consultan habitualmente, marcar los encuentros de interés y probar los sonidos de gol. Así tendrán preparada su lista para seguir la jornada a su propio ritmo.