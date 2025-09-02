Estadisticas de ligas
Eliminatoria: Honduras ya está completa y motivada para el duelo contra Haití
Descargar Aquí
Mas Portadas
Honduras mete a sus tres equipos en cuartos de final de Copa Centroamericana
Olimpia impone su grandeza en Centroamérica y clasifica primero a cuartos de final
Motagua le arranca un punto al Saprissa y lo elimina de la Copa Centroamericana
La defensa de Honduras pone en aprietos al entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias
Honduras vs El Salvador; la revancha de Tiktokers en un estadio Morazán a reventar
Concacaf castiga con 10 partidos a Jeaustin Campos del Real España
Hondureños Quioto y Deiby Flores, rodeados de estrellas en la liga de Arabia Saudita
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Liga Nacional
Con Luis Palma al frente; Selección de Honduras entrena en cancha sintética previo a su viaje a Curazao y enfrentar a Haití
Supremo lo confirma: la selección de tiktokers jugará en Tegucigalpa y podría perderse el duelo contra Brasil
Así luce el estadio Ergilio Hato de Curazao, sede del encuentro eliminatorio entre Haití vs Honduras
Jugador haitiano revela su amistad con el hondureño David Ruiz: "Todas las mañanas le decía que era mi enemigo"
Cobertura especial: El equipo de Diario DIEZ está en Curazao para traer todos los detalles del partido eliminatorio entre Haití y Honduras
Luis Palma deja claro que no tiene presión y advierte que Honduras no debe confiarse: "Han levantado mucho el nivel"
¿Presión por el debut en las Eliminatorias? Julián Martínez y Alenis Vargas se suman al llamado de Rueda: "Tenemos que enfocarnos"
¿Se ve titular? Getsel Montes es categórico previo al Haití-Honduras: "Tenemos que clasificar al Mundial"
Carlos Pineda quiere revancha tras el fracaso de Qatar 2022 y responde al retiro de Rueda: "Este grupo tiene hambre"
Marcelo Santos responde con fundamentos: ¿Haití es el rival más accesible para Honduras en la fase final de la eliminatoria?
Choco Lozano confiesa ofertas de dos grandes de Liga Nacional y responde sobre su mal momento: "Hay que reivindicar todo"
¡Con 7 nuevos rostros! Honduras prepara la armada para debutar ante Haití por la Eliminatoria Mundialista, ¿y Luis Palma?
¿Más caro que Neymar?
¿Costó más que Neymar? Quién es Alexander Isak, el fichaje más caro de la historia de la Premier League y del Liverpool
Supremo sorprendió a uno y David Ruiz causó furor: Cinco legionarios se unen de un solo golpe a la Selección de Honduras
LAMENTABLE
Tragedia en La Ceiba: fallece futbolista hondureño en pleno partido y el fuerte relato de sus amigos: "Abrí los ojos, hermano"