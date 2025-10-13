Estadisticas de ligas
Honduras tumba a Haití y se ilusiona con el Mundial
Descargar Aquí
Mas Portadas
Honduras vs Haití: en el estadio Nacional nos jugamos el boleto al Mundial United 2026
Aburrido y mal negocio en el Morazán
NOCHE PARA ENTERRAR A COSTA RICA
Kervin Arriaga: "Central no es mi puesto, pero puedo sacar un partido"
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
Rueda elogia a Choco, reza para que no haya lesionados y el consejo a Palma: "Faltan dos jornadas trascendentales"
Videos
Con doblete de Alonso Martínez, Costa Rica doblega a Nicaragua y suma su primer triunfo de la Eliminatoria
Videos
Aficionados catrachos se rinden ante el triunfo de la Bicolor Nacional frente a Haití y se ilusionan con volver a clasificar a un Mundial
Videos
Análisis: Honduras gana, gusta, golea ante Haití con un pletórico Choco Lozano
Videos
Honduras destroza a Haití con autoridad y recupera la cima de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf
Videos
Honduras educa a Haití en el primer tiempo: así fueron los tres goles de la Bicolor para ponerse líder en la Eliminatoria
Videos
¡Golazo de Honduras! Choco Lozano rompe el offside, baila a un haitiano y estira la ventaja para La H sobre Haití
Videos
Pedro Atala presidente de Motagua, es contundente ante la obligación de ganarle a Haití: "No tenemos mañana"
Videos
Padres de Denil Maldonado revelan el sacrificio que hará su hijo desde Rusia para ver a la selección nacional
FOTOGALERÍAS
reacciones
"Si CR pierde, cierro la cuenta", "Honduras no irá al mundial": la prensa reacciona previo al Costa Rica-Nicaragua en Eliminatorias
fotos
Estadio Nacional recibe los últimos retoques para el Honduras-Haití: así luce la cancha previo a la batalla
POSIBLE 11
¿Y Alexy Vega? El 11 titular modificado de Honduras para ganarle a Haití por la Eliminatoria Mundialista
EN FOTOS
El problema que sufrió Honduras en el CAR, la alarma que preocupa a Rueda y baile a Nayrobi: último ensayo de la H