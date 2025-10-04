Estadisticas de ligas
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
El chico de barrio contra Real Madrid
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Liga Nacional
¿Honduras es favorito? Getsel Montes avisa a Costa Rica y es claro tras el regreso de Waston: "A ver cómo les va"
Técnico del Levante se rinde con Kervin Arriaga tras regresar a la Selección de Honduras y se preocupa: "que vuelva sano"
Real Madrid se pone líder y mete presión al Barcelona tras vencer al Villarreal; Vinicius se lució y Mbappé hizo lo de siempre
Choco Lozano define cómo será el juego contra Costa Rica, aclara la polémica con Sergio Ramos y el consejo a Kervin Arriga
Messiniti le repite la dosis del hat-trick al Juticalpa y Marathón recupera terreno en la cima del Apertura 2025
Alexy Vega entra en modo Eliminatoria Mundialista y deja aviso a Keylor Navas previo al Honduras vs Costa Rica
Así fue el inicio de la concentración de Honduras previo al juego contra Costa Rica
De la Fuente le respondió a Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal: "Me quedé sorprendido, yo creía que él..."
Espinel habló del duelo ante Alajuelense tras echar al Cartaginés y lo que más le gustó de Olimpia: "Fue lo más satisfactorio"
Xabi Alonso aclara la polémica con Rodrygo y Valverde y lo que ocurre con Endrick: "Ningún jugador me ha dicho..."
Olimpia vence a Cartaginés con contundencia y avanza a semis de Copa Centroamericana
Supremo confirma lo que nadie esperaba de la 'H' tiktokera y revela lo impensado; sorprende con mensaje: "Me culpan a mí..."
¡Con 3 cambios obligados! La Selección de Honduras y el 11 titular que se perfila para liquidar a Costa Rica
Bajonazo de Vinicius y el futbolista más caro de toda la Liga Española: ¡200 millones de euros!
El robo a Supremo en Guatemala, polémica derrota de La Baleada Mecánica y la pelea entre tiktokers chapines y hondureños