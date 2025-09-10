Estadisticas de ligas
Rumbo al Mundial 2026: Honduras sufrió con Nicaragua pero logró un triunfo de oro.
Honduras vs Nicaragua: a ganar en casa sí o sí
Rumbo al Mundial 2026: Honduras no pudo pasar del empate contra Haití
Nuestro Mundial inicia aquí: Honduras ante Haití en Curazao
Haití vs Honduras: el 11 ideal que plantea enviar Reinaldo Rueda
Eliminatoria: Honduras ya está completa y motivada para el duelo contra Haití
Honduras mete a sus tres equipos en cuartos de final de Copa Centroamericana
Olimpia impone su grandeza en Centroamérica y clasifica primero a cuartos de final
Motagua le arranca un punto al Saprissa y lo elimina de la Copa Centroamericana
La defensa de Honduras pone en aprietos al entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias
Eriksen finalmente tiene nuevo equipo tras dejar el Manchester United: "Muy feliz de estar aquí"
Videos
¿Vuelve del retiro? Marcelo Moreno Martins sorprende a toda Bolivia tras la clasificación al repechaje
Videos
"Es una eliminatoria muy j*dida", Édrick Menjívar analiza el nivel de dificultad de las eliminatorias de CONCACAF
Videos
Futbolistas legionarios de Honduras regresan a sus equipos tras el triunfo ante Nicaragua
Videos
David Ruiz no estaría en los juegos contra Costa Rica y Haití: "Estará complicado regresar en octubre"
Videos
Rueda se rinde ante los hondureños por ganar con 10 hombres y explica por qué apostó por Choco: "Todos para uno, uno para todos"
Videos
Luis Palma pide disculpas a su esposa por autógrafo a hincha de Curazao y deja mensaje a Mendilibar: "agradecido con esa persona"
Videos
La dura autocrítica de Luis Palma tras el triunfo de Honduras-Nicaragua y le responde a "Rambo" de León
Videos
La épica respuesta de Alexy Vega a Rueda sobre el minuto que jugó en Curazao y el gol ante Nicaragua: "Lo que dijo el profe..."
Videos
Piojo Herrera señala a los culpables del empate de Costa Rica ante Haití: "Jugadas tontas; yo no trabajo eso en los entrenos"
Videos
DT de Nicaragua llama 'estúpido' a periodista y critica a Honduras por su juego: "Estaban a puro pelotazo; allá los quiero ver..."
Copa del Mundo
Mundial 2026: estas son las 18 selecciones clasificadas; la que nunca faltó y se añadieron dos más a la fiesta
el ambiente
La bella nicaragüense que enamoró y las hondureñas que arrancaron suspiros; el ambiente del Honduras vs Nicaragua
Argentina
De Messi para el Real Madrid: la noticia más impactante de Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas
Honduras - Nicaragua
¿Olimpia o Motagua? La bella chica de Nicaragua que enamora a todos y el motivo por el que vive en Honduras