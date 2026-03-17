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Torneo de Reservas en Honduras: Platense a la caza del León; el grande en puestos de eliminación

El torneo de reservas especiales en Honduras está en plena competencia y con varias sorpresas.

  • Torneo de Reservas en Honduras: Platense a la caza del León; el grande en puestos de eliminación
2026-03-17

La Liga Nacional confirmó que la jornada 11 del torneo de Reservas se disputará íntegra este martes 17 de marzo, con partidos claves que podrían redefinir la tabla de posiciones.

El puntero Olimpia tiene la oportunidad de oro para consolidar su liderato, pero para ello deberá vencer al Platense, que marcha segundo y representa una amenaza constante en la clasificación.

Este duelo estelar se jugará a las 3:00 de la tarde en la cancha Platense de Omoa, Cortés, donde los albos buscarán ampliar su ventaja y enviar un mensaje claro al resto de los equipos.

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La jornada abrirá a las 1:30 de la tarde con el enfrentamiento entre Real España y el campeón Victoria, en la sede de los aurinegros sampedranos, un partido que promete intensidad y con sed de venganza.

Seguidamente, a las 2:00 de la tarde, Motagua y Lobos UPNFM se medirán en el Complejo La Vega de Comayagüela, en un choque que podría alterar el equilibrio en la media tabla.

Complementan la fecha CD Choloma ante Marathón a las 3:00 pm en el estadio Rubén Deras de Choloma, y Génesis frente a Olancho FC en el Roberto Suazo Córdova de La Paz, al mismo horario.

En la tabla de posiciones, Olimpia comanda con 23 puntos, seguido por Platense con 19, Marathón en tercer lugar con 17 y Motagua cuarto con 16 unidades.

UPNFM y Génesis empatan en sexto con 14 puntos cada uno, mientras Real España, con 12 unidades, ocupa la séptima posición y queda por ahora fuera de los puestos de liguilla.

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Redacción web
Redacción Diez

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