Torneo de Reservas en Honduras: Platense a la caza del León; el grande en puestos de eliminación

La jornada abrirá a las 1:30 de la tarde con el enfrentamiento entre <b>Real España </b>y el campeón <b>Victoria</b>, en la sede de los aurinegros sampedranos, un partido que promete intensidad y con sed de venganza.Seguidamente, a las 2:00 de la tarde, <b>Motagua y Lobos UPNFM </b>se medirán en el Complejo La Vega de Comayagüela, en un choque que podría alterar el equilibrio en la media tabla.Complementan la fecha <b>CD Choloma </b>ante <b>Marathón </b>a las 3:00 pm en el estadio Rubén Deras de Choloma, y <b>Génesis </b>frente a<b> Olancho FC</b> en el Roberto Suazo Córdova de La Paz, al mismo horario.En la tabla de posiciones, <b>Olimpia </b>comanda con 23 puntos, seguido por <b>Platense</b> con 19, <b>Marathón </b>en tercer lugar con 17 y <b>Motagua </b>cuarto con 16 unidades.<b>UPNFM </b>y <b>Génesis </b>empatan en sexto con 14 puntos cada uno, mientras <b>Real España</b>, con 12 unidades, ocupa la séptima posición y queda por ahora fuera de los puestos de liguilla.