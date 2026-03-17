Torneo de Reservas en Honduras: Platense a la caza del León; el grande en puestos de eliminación

La Liga Nacional confirmó que la jornada 11 del torneo de Reservas se disputará íntegra este martes 17 de marzo, con partidos claves que podrían redefinir la tabla de posiciones.

El puntero Olimpia tiene la oportunidad de oro para consolidar su liderato, pero para ello deberá vencer al Platense, que marcha segundo y representa una amenaza constante en la clasificación.

Este duelo estelar se jugará a las 3:00 de la tarde en la cancha Platense de Omoa, Cortés, donde los albos buscarán ampliar su ventaja y enviar un mensaje claro al resto de los equipos.