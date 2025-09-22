Liga de Ascenso: ocho equipos sellaron el boleto a octavos de final del torneo Apertura 2025

La Real Sociedad de Tocoa, recientemente descendido a segunda división, selló el boleto tras vencer 0-1 de visitante a Sampdoria. Junto a los aceiteros clasificaron Juventus en el grupo A del balompié de plata. En la zona B, Santa Rosa y CDS Vida también firmaron sus credenciales en los octavos de final de la Liga de Ascenso. Honduras de El Progreso, Tela FC y Estrella Roja siguen metidos en la pelea. Leones HT6 y Pumas se unieron a la fiesta grande de la segunda ronda. Leones, equipo que dirige <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/hector-vargas-relata-hecho-sucedido-partido-entre-brasilia-leones-mayron-flores-OP27288655#google_vignette" target="_blank">Héctor Vargas, </a></b>se mantiene invicto con cinco triunfos y tres empates en ocho cotejos disputados. El grupo D arde más que nunca, ya que SD Savio selló su boleto clasificando de manera invicta al igual que Leones HT6. CD Cuervos y San Juan siguen en pelea en la zona D de la Liga Nacional de Ascenso. CD Pirata de Nacaome, Valle es otro de los clubes clasificados.