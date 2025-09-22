Liga de Ascenso: ocho equipos sellaron el boleto a octavos de final del torneo Apertura 2025

A falta de dos fechas para el cierre de las vueltas regulares del Apertura nos dejó los siguientes clasificados: Vida, Santa Rosa FC, Juventus, Real Sociedad, Leones HT6, Pumas, Domingo Savio y Pirata ya clasificaron.

Este fin de semana se disputaron los partidos de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso . Ocho clubes sellaron el pasaporte a la siguiente ronda, por lo que quedan ocho cupos libres para avanzar.

La Real Sociedad de Tocoa, recientemente descendido a segunda división, selló el boleto tras vencer 0-1 de visitante a Sampdoria. Junto a los aceiteros clasificaron Juventus en el grupo A del balompié de plata.

En la zona B, Santa Rosa y CDS Vida también firmaron sus credenciales en los octavos de final de la Liga de Ascenso. Honduras de El Progreso, Tela FC y Estrella Roja siguen metidos en la pelea.

Leones HT6 y Pumas se unieron a la fiesta grande de la segunda ronda. Leones, equipo que dirige Héctor Vargas, se mantiene invicto con cinco triunfos y tres empates en ocho cotejos disputados.

El grupo D arde más que nunca, ya que SD Savio selló su boleto clasificando de manera invicta al igual que Leones HT6. CD Cuervos y San Juan siguen en pelea en la zona D de la Liga Nacional de Ascenso. CD Pirata de Nacaome, Valle es otro de los clubes clasificados.