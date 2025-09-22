Segunda División

Liga de Ascenso: ocho equipos sellaron el boleto a octavos de final del torneo Apertura 2025

Leones HT6 y Domingo Savio clasificaron de manera invicta a octavos de final de la Liga de Ascenso.

    Estos son los primeros ocho clasificados a octavos de final de Liga de Ascenso.

    Mario O. Figueroa
2025-09-22

Este fin de semana se disputaron los partidos de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso. Ocho clubes sellaron el pasaporte a la siguiente ronda, por lo que quedan ocho cupos libres para avanzar.

A falta de dos fechas para el cierre de las vueltas regulares del Apertura nos dejó los siguientes clasificados: Vida, Santa Rosa FC, Juventus, Real Sociedad, Leones HT6, Pumas, Domingo Savio y Pirata ya clasificaron.

¡Sigue el escándalo! Histórico club emite comunicado donde desmiente a la Liga de Ascenso de Honduras tras decisión inesperada

La Real Sociedad de Tocoa, recientemente descendido a segunda división, selló el boleto tras vencer 0-1 de visitante a Sampdoria. Junto a los aceiteros clasificaron Juventus en el grupo A del balompié de plata.

En la zona B, Santa Rosa y CDS Vida también firmaron sus credenciales en los octavos de final de la Liga de Ascenso. Honduras de El Progreso, Tela FC y Estrella Roja siguen metidos en la pelea.

Leones HT6 y Pumas se unieron a la fiesta grande de la segunda ronda. Leones, equipo que dirige Héctor Vargas, se mantiene invicto con cinco triunfos y tres empates en ocho cotejos disputados.

El grupo D arde más que nunca, ya que SD Savio selló su boleto clasificando de manera invicta al igual que Leones HT6. CD Cuervos y San Juan siguen en pelea en la zona D de la Liga Nacional de Ascenso. CD Pirata de Nacaome, Valle es otro de los clubes clasificados.

RESULTADOS
  • FAS 3-1 Marcala JR
  • Estrella 3-3 San Rafael
  • Juventus 0-0 Roma
  • Real Tegus 2-3 AFFI
  • Atlético 2-3 CDS Vida
  • Arsenal 1-0 Hondupino
  • CD Pirata 3-1 Independiente
  • Cruz Azul 2-3 Cuervos
  • Boca Juniors 1-0 Social Sol
  • Sampdoria 0-1 Real Sociedad
  • Domingo Savio 3-0 Olimpia Occidental
  • Parrillas One 2-0 Brasilia
  • Meluca 0-0 Gimnástico
  • Oro Verde 2-3 San Juan Huracán


