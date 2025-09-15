¡Sigue el escándalo! Histórico club emite comunicado donde desmiente a la Liga de Ascenso de Honduras tras decisión inesperada

Se comunicó que CD Real tiene grave problemas económicos y quedó totalmente fuera del campeonato, donde competía en el grupo C con apenas un punto en 6 fechas disputadas.

Previo a la realización de la jornada 7 del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras no se programó la realización del partido entre CD Real y Brasilia en Santa Bárbara.

"En reunión de la directiva se acordó suspender el partido entre CD Real y Brasilia, en vista que CD Real se declaró insolvente y por lo tanto se retira del torneo siendo oficialmente descendido, quedando pendiente en mano de asuntos legales los puntos acumulados por cada equipo de su grupo", señaló la Liga de Ascenso.

Sin embargo, el CD Real no se quedó de brazos cruzados y sigue cuestionando la decisión que tomó la Liga de Ascenso de Honduras, su opinión la dio a conocer en las redes sociales.

"El motivo de la presente es para solicitarles de manera oficial, por escrito el porqué de la no programación del partido de la segunda jornada de la segunda vuelta del torneo Apertura en el cual seriamos locales enfrentando a Brasilia", afirmó CD Real.

Y agregaron en otro comunicado: "Ante esta situación, exigimos a la Liga de Ascenso que aclare públicamente los motivos bajo qué fundamentos legales se han basado para tomar esta decisión, que afecta directamente al buen desarrollo de la competencia y a la transparencia que todo torneo debe garantizar".

CD Real nació previo a la realización de la temporada 2025-2026 debido a la desaparición del Real Juventud debido a muchos problemas, entre ellos económicos y descenso. Su sede es el estadio Argelio Sabillón de la ciudad de Santa Bárbara, Santa Bárbara.