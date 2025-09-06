Centroamérica

El curioso mensaje de Bayron Bonilla tras anotarle a Keylor Navas y advierte antes de venir a Honduras: "Ahora nos toca..."

El volante creativo de Nicaragua se rindió ante Keylor Navas y lanzó advertencia previo al choque ante Honduras.

Bayron Bonilla cumplió el sueño de muchos nicaragüenses: anotar el primer gol pinolero en una fase final de Eliminatoria Mundialista y hacerlo nada más y nada menos que contra Keylor Navas, tricampeón de UEFA Champions League con Real Madrid.

El actual futbolista del Real Estelí de Nicaragua anotó el tanto del empate final que decretó el primer punto pinolero en la tercera ronda. Asimismo, analizó el partido que vivió a nivel colectivo e individual.

"Es un sueño tener Navas enfrente y poderle anotar, es un sueño para cualquier niño, yo soy un ejemplo de eso, porque me quedé en Costa Rica, aprendí a jugar allá. Literalmente, hacerlo de esta manera es más que todo un aviso, como una opinión de mi parte hacia los niños, que los sueños se cumplen y qué manera de hacerlo así", inició respondiendo en la zona mixta.

Detalló que Real Estelí y otros clubes nicas han venido haciendo las cosas bien y eso ha sido clave para el buen rendimiento de la Selección de Nicaragua en la Eliminatoria Mundialista.

"Nosotros hemos venido trabajando, contemplo que no estamos a nivel de muchas selecciones, pero estamos trabajando, Nicaragua viene poquito a poquito, haciendo silencio, lo demostró en los clubes y ahora nos toca en la Selección, sé que no es fácil, no nos vamos a creer los mejores", aseveró.

Añadió Bayron Bonilla sobre la roja a su compañero Jason Coronel: "Hemos venido hablando que el sacrificio debe de estar y cuando salió la expulsión de Jason nos reunimos los de fuera y adentro, vimos que teníamos que redoblar esfuerzos, trabajamos por nuestros compañeros".

Ahora Nicaragua se centrará en Honduras, su segundo rival en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista. Este cotejo está programado para este martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

