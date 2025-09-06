El curioso mensaje de Bayron Bonilla tras anotarle a Keylor Navas y advierte antes de venir a Honduras: "Ahora nos toca..."

Detalló que Real Estelí y otros clubes nicas han venido haciendo las cosas bien y eso ha sido clave para el buen rendimiento de la Selección de Nicaragua en la Eliminatoria Mundialista."Nosotros hemos venido trabajando, contemplo que no estamos a nivel de muchas selecciones, pero estamos trabajando, Nicaragua viene poquito a poquito, haciendo silencio, lo demostró en los clubes y ahora nos toca en la Selección, sé que no es fácil, no nos vamos a creer los mejores", aseveró. Añadió Bayron Bonilla sobre la roja a su compañero Jason Coronel: "Hemos venido hablando que el sacrificio debe de estar y cuando salió la expulsión de Jason nos reunimos los de fuera y adentro, vimos que teníamos que redoblar esfuerzos, trabajamos por nuestros compañeros".