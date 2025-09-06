El curioso mensaje de Bayron Bonilla tras anotarle a Keylor Navas y advierte antes de venir a Honduras: "Ahora nos toca..."

Bayron Bonilla cumplió el sueño de muchos nicaragüenses: anotar el primer gol pinolero en una fase final de Eliminatoria Mundialista y hacerlo nada más y nada menos que contra Keylor Navas, tricampeón de UEFA Champions League con Real Madrid.

El actual futbolista del Real Estelí de Nicaragua anotó el tanto del empate final que decretó el primer punto pinolero en la tercera ronda. Asimismo, analizó el partido que vivió a nivel colectivo e individual.

"Es un sueño tener Navas enfrente y poderle anotar, es un sueño para cualquier niño, yo soy un ejemplo de eso, porque me quedé en Costa Rica, aprendí a jugar allá. Literalmente, hacerlo de esta manera es más que todo un aviso, como una opinión de mi parte hacia los niños, que los sueños se cumplen y qué manera de hacerlo así", inició respondiendo en la zona mixta.