Christiansen envió mensaje y alerta a Costa Rica para el cierre de la eliminatoria de Concacaf

<b>Panamá recibe a El Salvador</b> en el estadio Rommel Fernández desde las 7 de la noche y deben ganar, esperando que Guatemala les ayude contra Surinam evitando el triunfo de los caribeños.Y en caso que Panamá y Surinam triunfen ante El Salvador y Guatemala, el líder y clasificado al Mundial United 2025 será quien logre la mejor diferencia de goles <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">en la tabla de posiciones.</a></b><b>Thomas Christiansen</b>, técnico de Panamá, afirmó un detalle que en Costa Rica no cayó muy bien para los intereses ticos de ir al Mundial como líder del grupo C.Esto debido que <b>Costa Rica cuenta con 6 puntos</b> y solo puede llegar a 9 unidades, pero debe vencer a Honduras en San José logrando un diferencia de goles.Los ticos también dependen que Haití no gane a Nicaragua, de lo contrario aspiran al repechaje, pero ahí es donde dependerán de <b>Panamá y Surinam</b>. Para los intereses ticos debe perder al menos uno ante El Salvador y Guatemala, logrando la diferencia de goles.<b>“No voy a pensar en el repechaje </b>o en la clasificación directa, la obligación es ganar y ese es el objetivo. Si ganar es suficiente, felices todos; si no, iremos a la repesca, pero hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo”, agregó Thomas Christiansen.