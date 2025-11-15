Centroamérica

Christiansen envió mensaje y alerta a Costa Rica para el cierre de la eliminatoria de Concacaf

Panamá tiene la posibilidad de ir directo al Mundial 2026, pero también estar en el repechaje.

    Thomas Christiansen está con Panamá en el segundo lugar del grupo A con 9 puntos. Se juega todo el martes 18 de noviembre recibiendo a El Salvador. Fotos EFE.
2025-11-15

Este martes 18 de noviembre se definen los tres clasificados directos de Concacaf al Mundial 2026 con el desenlace de la ronda final de la eliminatoria. Habrá mucho drama.

Una de las selecciones involucradas es Panamá, que cuenta con 9 puntos en el grupo A y se encuentra en el segundo lugar junto a Surinam, que tiene la misma cantidad de unidades y se está llevando el boleto directo.

Panamá recibe a El Salvador en el estadio Rommel Fernández desde las 7 de la noche y deben ganar, esperando que Guatemala les ayude contra Surinam evitando el triunfo de los caribeños.

Y en caso que Panamá y Surinam triunfen ante El Salvador y Guatemala, el líder y clasificado al Mundial United 2025 será quien logre la mejor diferencia de goles en la tabla de posiciones.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá, afirmó un detalle que en Costa Rica no cayó muy bien para los intereses ticos de ir al Mundial como líder del grupo C.

Esto debido que Costa Rica cuenta con 6 puntos y solo puede llegar a 9 unidades, pero debe vencer a Honduras en San José logrando un diferencia de goles.

Los ticos también dependen que Haití no gane a Nicaragua, de lo contrario aspiran al repechaje, pero ahí es donde dependerán de Panamá y Surinam. Para los intereses ticos debe perder al menos uno ante El Salvador y Guatemala, logrando la diferencia de goles.

“No voy a pensar en el repechaje o en la clasificación directa, la obligación es ganar y ese es el objetivo. Si ganar es suficiente, felices todos; si no, iremos a la repesca, pero hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo”, agregó Thomas Christiansen.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
