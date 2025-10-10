¡Arde la Eliminatoria Mundialista! Curazao es el nuevo puntero del grupo B de la cuadrangular de Concacaf

A lo anterior se suma el enorme triunfo de Curazao que pone de cabeza el grupo B de la Eliminatoria. Curazao se bajó del primer lugar a Jamaica y sueñan con la clasificación a la Copa del Mundo United 2026.

¡Arde la tabla de posiciones! La Eliminatoria Mundialista de Concacaf se puso ardiente luego de Trinidad y Tobago lograra un enorme triunfo ante su similar de Bermudas en el grupo B de las cuadrangulares.

Jamaica, con su dura derrota, bajó a la segunda plaza y se quedó con seis puntos y le dijo adiós a su invicto. Los trinitarios vapulearon a Bermudas en la continuación de la jornada tres de la Eliminatoria. Un gran triunfo de 3-0 que mete de lleno a Trinidad en la tabla. Ahora los caribeños ya suman cuatro puntos en la tercera plaza.

Bermudas se hunde en el último lugar del grupo B tras perder sus primeros tres compromisos de la cuadrangular de selecciones caribeñas. Bermudas podría quedar eliminado en la cuarta fecha.

El martes 14 de octubre se disputará la jornada cuatro del grupo B. Curazao nuevamente será local ante Trinidad y Tobago en partido que arranca a las 5:00 PM. Una hora más tarde inicia Jamaica ante Bermudas, en Kingston.

IMPORTANTE: El primer lugar del grupo B, después de seis partidos completos, avanza directo al Mundial 2026. El segundo lugar tendrá que quedar entre los mejores dos segundos de las tres cuadrangulares de la Eliminatoria de Concacaf.