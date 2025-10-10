Centroamérica

¡Arde la Eliminatoria Mundialista! Curazao es el nuevo puntero del grupo B de la cuadrangular de Concacaf

Trinidad y Tobago se metió a la pelea tras sumar su primer triunfo en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

  • ¡Arde la Eliminatoria Mundialista! Curazao es el nuevo puntero del grupo B de la cuadrangular de Concacaf

    Así marcha la tabla de posiciones del grupo B de la Eliminatoria Mundialista.

     Mario O. Figueroa
2025-10-10

¡Arde la tabla de posiciones! La Eliminatoria Mundialista de Concacaf se puso ardiente luego de Trinidad y Tobago lograra un enorme triunfo ante su similar de Bermudas en el grupo B de las cuadrangulares.

A lo anterior se suma el enorme triunfo de Curazao que pone de cabeza el grupo B de la Eliminatoria. Curazao se bajó del primer lugar a Jamaica y sueñan con la clasificación a la Copa del Mundo United 2026.

Fantasma Figueroa los corre de Nicaragua por su mal nivel: se confirman los jugadores que no viajarán a Costa Rica

Jamaica, con su dura derrota, bajó a la segunda plaza y se quedó con seis puntos y le dijo adiós a su invicto. Los trinitarios vapulearon a Bermudas en la continuación de la jornada tres de la Eliminatoria. Un gran triunfo de 3-0 que mete de lleno a Trinidad en la tabla. Ahora los caribeños ya suman cuatro puntos en la tercera plaza.

Bermudas se hunde en el último lugar del grupo B tras perder sus primeros tres compromisos de la cuadrangular de selecciones caribeñas. Bermudas podría quedar eliminado en la cuarta fecha.

El martes 14 de octubre se disputará la jornada cuatro del grupo B. Curazao nuevamente será local ante Trinidad y Tobago en partido que arranca a las 5:00 PM. Una hora más tarde inicia Jamaica ante Bermudas, en Kingston.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA

IMPORTANTE: El primer lugar del grupo B, después de seis partidos completos, avanza directo al Mundial 2026. El segundo lugar tendrá que quedar entre los mejores dos segundos de las tres cuadrangulares de la Eliminatoria de Concacaf.

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Eliminatoria
|
Trinidad y Tobago
|
Jamaica
|