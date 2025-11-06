'Fantasma' Figueroa toma contundente decisión con el portero que destruyó ante Costa Rica: convocatoria de Nicaragua

La Selección de Nicaragua, dirigida por el chileno Marco “Fantasma” Figueroa, ha dado a conocer este jueves la lista de convocados para los compromisos ante Honduras y Haití, correspondientes al cierre de la eliminatoria mundialista. Figueroa confirmó varias bajas importantes respecto a su última convocatoria. Tal como lo había adelantado días atrás, el entrenador decidió dejar fuera al portero Miguel Rodríguez, además de los volantes Matías Belli, Jacob Montes y la más la inesperada ausencia de Ariagner Smith.

En el caso de Miguel Rodríguez, la situación fue más tajante. El DT chileno dejó fuera al portero a quien culpó de la derrota ante Costa Rica. Fantasma tras aquel partido ante los ticos: Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos", expresó en conferencia de prensa. Con la salida de Rodríguez, el arco de Nicaragua presenta una nueva variante. Alyer López pasa a ser el portero titular, mientras que Brandon Ayerdis ocupará el segundo puesto. La gran novedad es la inclusión de Huberts Ibarra, del Club Deportivo Ferretti, quien se incorpora como tercer arquero en la convocatoria. En Honduras no se olvida las declaraciones del 'Fantasma' Figueroa tras ser humillado por Costa Rica, donde expresó que su misión es dejar fuera de la Copa del Mundo 2026 a los catrachos: “Nosotros ya no vamos al Mundial, pero la idea es ganarle a Honduras para hacerle la maldad de no ir al Mundial. Ellos nos trataron muy mal en la visita que tuvimos hace un mes”.

Cabe recordar que la Selección de Honduras se medirá ante Nicaragua el próximo jueves 13 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. La Bicolor podría sellar en ese escenario su clasificación al Mundial 2026 si vence a los nicaragüenses y Costa Rica empata ante Haití en suelo tico.

CONVOCATORIA DE NICARAGUA PARA ENFRENTAR A HONDURAS Y HAITÍ