'Fantasma' Figueroa toma contundente decisión con el portero que destruyó ante Costa Rica: convocatoria de Nicaragua

<b>Porteros: </b>Henry Ibarra (CD Walter Ferretti), Alex López (Managua FC), Bryan Mayorga (UNAN Managua FC).<br /><br /><b>Defensas: </b>Alexis Velásquez (Diriangén FC), Harold Niño (Real Estelí FC), Oscar Acevedo (Real Estelí FC), Jason Quijano (Real Estelí FC), Josué Delgado (Real Estelí FC), Erick Martínez (Real Estelí FC), Jonathan Cano (Diriangén FC), Edwin Gómez (UNECIT), Sergio Cáceres (Real Estelí FC), Cristhian Reyes (Municipal Liberia).<br /><br /><b>Mediocampistas:</b> Josué Arteaga (Diriangén FC), Juan Moncada (Diriangén FC), Josué Coronel (Diriangén FC), Josué Barrera (Managua FC), Marvin López (Managua FC), Bayron López (CS Sébaco), Andy Arauz (Sporting SJ).<br /><br /><b>Delanteros: </b>Jaime Moreno (Barito Putera), Junior García (Matagalpa FC), Brandon Hernández (Real Estelí FC), Widman Talavera (Real Estelí FC), Byron Bonilla (Real Estelí FC).